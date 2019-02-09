Fransa'da Sarı Yelekler, 13. haftada yine sokaklarda: Gösterilere 51 bin 400 kişi katıldı, 53 kişiye gözaltı

Görgü tanıkları, polisin kullandığı biber gazı kapsülünün isabet ettiği kişinin elinin koptuğunu belirtti. Senato'ya yönelen göstericilerin, Montparnasse Bulvarı'ndaki yol kapatma eylemi ulaşımda aksamaya neden oldu. Eylemciler, biri resmi iki aracı ateşe verdi. Paris Emniyet Müdürlüğü, başkentteki eylemde 36 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Elysee Sarayı'nın çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Sarı Yelekler'in öncü isimlerinden Maxime Nicolle da İtalya sınırında gösteri düzenledi. Polis, göstericilerin sınırı geçmesini engelledi. Dijon kentindeki gösteride de eylemciler, alışveriş merkezine girerken Rennes'deki eylemde de bir bankanın camı kırıldı. Lyon'daki gösteride 17 kişi gözaltına alındı. Nantes'taki protesto da polisle eylemcilerin arasında gerginlik yaşandı.
İçişleri Bakanlığının paylaştığı verilere göre, ülke genelindeki protestolara Paris'te 4 bin olmak üzere 51 bin 400 kişi katıldı.
FRANSA'DA SARI YELEKLER DALGASI
Gösterilerde 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı.
Protestolarda polisle eylemciler zaman zaman çatışmış, kamu kurumlarına saldırılar düzenlenmiş, mağazalar yağmalanmış, araçlar ve çöp bidonları yakılmış ve polis eylemcilere sert müdahalede bulunmuştu.
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