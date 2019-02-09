Sarı Yelekler’in başkent Paris’te düzenledikleri bugünkü gösterisinde göz yaşartıcı bir bombanın patlaması sonucu bir eylemcinin eli koptuğu bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yetersiz ekonomi politikaları sebebiyle protesto başlatan Sarı Yelekler bugün 13. kez sokağa çıktı.

Sputnik Fransa’nın haberine göre bugünkü gösteriye katılan bir eylemcinin eli, göz yaşartıcı bir bombanın patlaması sonucu koptu.

Habere göre olay, Ulusal Meclis binasının yakınında göstericilerle polis arasında meydana gelen çatışma sırasında yaşandı. Genelde Fransız polisinin kullandığı, içinde 25 gram TNT bulunan GLİ F4 göz yaşartıcı bombanın patlaması sonucu göstericilerden birinin eli koptu.

Russia Today (RT) Fransa’nın bildirdiğine göre yaralı hastaneye kaldırıldı. Olayın tanıklarından biri, yaralanan kişinin Sarı Yelekler tarafında yer alan bir fotoğrafçı olduğunu ileri sürdü.

Paris’te göz yaşartıcı bombanın patlaması sonucu Sarı Yelekler’den bir eylemcinin eli koptu https://t.co/sfrzF2RzDX pic.twitter.com/tqQINxvHka — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 9, 2019

​​Bir iddiaya göreyse polisin göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı bombalar kullanıyor, eylemcilerse bombaları yerden toplayarak Ulusal Meclis binasının bulunduğu avlunun içine atıyordu, göstericinin de tam bir bombayı yerden aldığı sırada patlama oldu.

Russia Today (RT) televizyonunun video servisi Ruptly’de görevli kişiler, olayın ayrıntılarını şöyle aktardı: “Ulusal Meclis binasının yakınından yayın yapıyorduk. Protestocular bir grup polisin etrafını sardı. Atmosfer gergindi. Her yerde göz yaşartıcı gaz vardı. Patlama sesi duyduk ve kalabalığa doğru koştuk. Oraya ulaştığımızda yaralı bir gösterici ve ilk yardım doktorlarını gördük. Bu bir şoktu.”