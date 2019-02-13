Almanya, tecavüz ve cinayet suçundan Türkiye’de aranan firari sanık için 'hukuki güvence' talep etti

İzmir'de tecavüz ve cinayet suçlamasıyla aranan ve kırmızı bülten kararı sonrası Almanya'da yakalanan sanığın iadesi için Alman makamları 'hukuki güvence' istedi.

İzmir'in Buca ilçesinde kanser hastası Sibel Çelik'in, nişanlısının evinde tecavüze uğradıktan sonra bıçakla öldürülerek yakılmasıyla ilgili davanın görülmesine İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmaya tutuksuz sanık Selman Y, taraf avukatları ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen katıldı.

‘MAHKEME TALEBE YAZILI OLARAK CEVAP VERDİ'

Mahkeme başkanı, hakkında çıkartılan kırmızı bülten sonrası Almanya'da yakalanan firari sanık Halil Y'nin teslimi için Alman yetkililerin ‘hukuki güvence' talep ettiğini, mahkemenin bu talebe yazılı olarak cevap verdiğini ancak zanlının Türkiye'ye iadesi konusunda herhangi bir bilginin ulaşmadığını belirtti.

Sanık Selman Y, kardeşi Halil Y'nin Türkiye'ye iadesiyle ilgili kendilerinin de bilgilendirilmediğini söyledi.

DURUŞMA ERTELENDİ

© AFP 2018 / PATRIK STOLLARZ Türkiye, Almanya'dan 115 iade talebinde bulundu

Mahkeme heyeti, sanık Halil Y'nin, hakkında çıkartılan kırmızı bültenin sonucuna göre yurt dışından Türkiye'ye getirilmesinin beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Buca ilçesinde 12 Temmuz 2016'da 3 katlı binanın zemin katındaki yangının söndürülmesinin ardından Sibel Çelik'in cesedi bulunmuştu. Adli tıp incelemesi sonucu Çelik'in tecavüze uğradığı ve cesedinin yakılmadan önce bıçaklandığı tespit edilmişti.

Olayın ardından kayıplara karışan kadının nişanlısı Halil Y'nin yakalanması için çalışma başlatılmış, tutuklanan kardeşi Selman Y. tahliye edilmişti.