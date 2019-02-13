Makedonya artık resmen Kuzey Makedonya oldu

Makedonya'nın adının 'Kuzey Makedonya Cumhuriyeti' olarak değiştirilmesi kararının günlük hayattaki ilk uygulaması Yunanistan sınırındaki yol levhalarının değiştirilmesi oldu. Tüm sınır noktalarındaki değişikliğin üç gün içinde bitirilmesi bekleniyor.
Hükümet yetkilileri kararı önümüzdeki günlerde Birleşmiş Milletler'e bildireceğini duyurdu.
ARTIK ÜYELİĞİN ÖNÜ AÇIK
1991 yılında Yugoslavya'dan bağımsızlığını ilan eden ülke Makedonya adını almıştı. Ama Makedonya ismini kendi kültürel mirası olarak gören Atina, ülkenin Yunanistan'ın kuzeyindeki Makedonya ili üzerinde de hak iddia ettiğini öne sürmüştü. İsim değişikliği talep eden Yunanistan'ın blokajı nedeniyle Makedonya, AB ve NATO üyesi de olamamıştı.
TEPKİLER KARIŞIK
Değişikliğe karşı ülkedeki tepkiler ise karışık. 30 yıllık bir izolasyon ve krizin ardından ülkelerinin artık ileriye doğru adım atabileceğini savunanlar kadar, duygusal açıdan kırıldığını ve ülkeyi terk edeceğini söyleyenler de var.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)