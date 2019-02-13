Makedonya artık resmen Kuzey Makedonya oldu

Yunanistan ile varılan anlaşmanın ardından Makedonya'nın isminin ‘Kuzey Makedonya Cumhuriyeti' olarak değiştirilmesini öngören anayasa değişikliği bugün Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Makedonya'nın adının 'Kuzey Makedonya Cumhuriyeti' olarak değiştirilmesi kararının günlük hayattaki ilk uygulaması Yunanistan sınırındaki yol levhalarının değiştirilmesi oldu. Tüm sınır noktalarındaki değişikliğin üç gün içinde bitirilmesi bekleniyor.

© AP Photo / Boris Grdanoski Makedonya Meclisi, ülkenin adını Kuzey Makedonya Cumhuriyeti yapan değişikliği onayladı

Bununla eşzamanlı olarak havalimanları, gümrük kontrolleriyle resmi binalarda bulunan levhalarla birlikte internet sayfaları ve basılı materyallerde de değişiklik yapılacak. ‘NMK' kısaltmalı plakalar dört ay içinde yenilecek. Pasaport ve para birimlerinin ise gelecek yıla değiştirilmesi bekleniyor.

Hükümet yetkilileri kararı önümüzdeki günlerde Birleşmiş Milletler'e bildireceğini duyurdu.

ARTIK ÜYELİĞİN ÖNÜ AÇIK

© REUTERS / Costas Baltas Yunanistan, Makedonya'nın NATO üyeliğiyle ilgili protokolü onayladı

İsim değişikliğinin ardında Yunanistan ile yıllardır devam eden kriz yatıyor.

1991 yılında Yugoslavya'dan bağımsızlığını ilan eden ülke Makedonya adını almıştı. Ama Makedonya ismini kendi kültürel mirası olarak gören Atina, ülkenin Yunanistan'ın kuzeyindeki Makedonya ili üzerinde de hak iddia ettiğini öne sürmüştü. İsim değişikliği talep eden Yunanistan'ın blokajı nedeniyle Makedonya, AB ve NATO üyesi de olamamıştı.

© REUTERS / Ognen Teofilovski Makedonya hükümet binası önünde dün düzenlenen törenle ülke bayrağının yanına NATO bayrağı göndere çekildi.

TEPKİLER KARIŞIK

Değişikliğe karşı ülkedeki tepkiler ise karışık. 30 yıllık bir izolasyon ve krizin ardından ülkelerinin artık ileriye doğru adım atabileceğini savunanlar kadar, duygusal açıdan kırıldığını ve ülkeyi terk edeceğini söyleyenler de var.