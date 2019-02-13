Fransız hükümetinden Sarı Yelekler protestolarında zarar gören esnaf ve yerel yönetime maddi yardım planı

Gösterilere karışan şiddet olaylarını kınadığını söyleyen Le Maire, protestolar nedeniyle zarara uğrayan esnaf ve şehirlere maddi yardım içeren eylem planı hazırladıklarını duyurdu. Ekonomi Bakanı, planı 2-3 hafta içinde Başbakan Edouard Philippe'e sunacağını açıkladı.
Planı en kısa zamanda hayata geçirmek istediğini belirtirken şiddet olayları kaynaklı esnafların zararının yüzde 20-40, gösterilerin olduğu gün mağazasını kapatmak zorunda olanların kaybının yüzde 60 olduğunu kaydetti.
Toulouse Belediye Başkanı Jean-Luc Moudenc da gösterilerin olduğu her şehirde çevrede oluşan zararın maliyetinin 30 milyon euroyu geçtiğini söyledi. Hükümetten bu masrafları karşılamalarını istediklerini belirtti.
Paris'e uluslararası uçuşlarda aralık ayında yüzde 5-10 düşüş yaşanırken, 2019'un ilk 3 ayı için Paris'e uçuş rezervasyonlarında da yüzde 6.8 gerileme oldu.
Polisin çok şiddetli müdahale ettiği protestolarla ilgili 6 binden fazla kişi gözaltına alındı, 1796 kişiye hapis cezası verildi.
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