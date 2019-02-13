Fransız hükümetinden Sarı Yelekler protestolarında zarar gören esnaf ve yerel yönetime maddi yardım planı

Fransa çapında belediye başkanlarıyla toplantı düzenleyen Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, ardından düzenlediği basın toplantısında, Sarı Yelekler protestoları nedeniyle maddi zarara uğrayan esnafların durumunu ele aldıklarını belirtti.

Gösterilere karışan şiddet olaylarını kınadığını söyleyen Le Maire, protestolar nedeniyle zarara uğrayan esnaf ve şehirlere maddi yardım içeren eylem planı hazırladıklarını duyurdu. Ekonomi Bakanı, planı 2-3 hafta içinde Başbakan Edouard Philippe'e sunacağını açıkladı.

Planı en kısa zamanda hayata geçirmek istediğini belirtirken şiddet olayları kaynaklı esnafların zararının yüzde 20-40, gösterilerin olduğu gün mağazasını kapatmak zorunda olanların kaybının yüzde 60 olduğunu kaydetti.

Toulouse Belediye Başkanı Jean-Luc Moudenc da gösterilerin olduğu her şehirde çevrede oluşan zararın maliyetinin 30 milyon euroyu geçtiğini söyledi. Hükümetten bu masrafları karşılamalarını istediklerini belirtti.

© REUTERS / Christian Hartmann Paris’te göz yaşartıcı bombanın patlaması sonucu Sarı Yelekler’den bir eylemcinin eli koptu

Fransa hükümetinin tahminlerine göre protestolar nedeniyle işsiz kalan kişi sayısı 72.675'e yükselirken, bunun devlete maliyeti 38 milyon euro oldu. Mağaza, restoran ve alışveriş merkezlerinin uğradığı zarar 2 milyar euroyu geçerken, gıda sektörü yaklaşık 13 milyar euro zarar etti. 6 bin araç, ofis ve evde 100-200 milyon euroluk hasar oluştu.

Paris'e uluslararası uçuşlarda aralık ayında yüzde 5-10 düşüş yaşanırken, 2019'un ilk 3 ayı için Paris'e uçuş rezervasyonlarında da yüzde 6.8 gerileme oldu.

Polisin çok şiddetli müdahale ettiği protestolarla ilgili 6 binden fazla kişi gözaltına alındı, 1796 kişiye hapis cezası verildi.