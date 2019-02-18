'Pence'in 'ABD liderliği' konuşması, paralel dünyadan'

Alman Der Spiegel dergisi, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ‘Amerikan liderliği’ ile ilgili açıklamalarına rağmen ABD’nin meydanı Rusya ve Çin’e bıraktığını yazdı.

Pence'in Münih Güvenlik Konferansı'ndaki konuşmasındaki açıklamalarını tiye alan dergi, ABD'nin artık 'özgür dünyanın' lideri olmadığını ifade etti.

Donald Trump liderliğinde ABD'nin ‘hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu', ABD'nin de ‘özgür dünyanın lideri' olduğunu savunan Pence'in sözlerini yorumlayan Der Spiegel, "Pence konuşmasında ilginç bir paralel dünyadan bahsediyor. Anlattıklarının gerçekle fazla alakası yok. Amerika lider değil, geri çekiliyor. Trump'ın ‘Önce Amerika' politikalarıyla geri çekilmesinden açılan boşluğa ise Çin, Rusya ve hatta İran giriyor" ifadelerini kullandı.

Transatlantik ilişkilerinin tarihinin en derin krizini yaşadığına dikkat çeken dergi, buna rağmen ABD'nin diğer ülkelere talimatlar yağdırmaya devam ettiğini aktardı.