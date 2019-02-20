Norveç ordusunda tecavüz skandalı

Norveç Kamu Yayıncısı NRK'nin haberine göre, ordudaki 8 bin 800 asker ve personel arasında Ekim 2018'de, cinsel taciz, cinsel saldırı ve mobbing ile ilgili soruların yer aldığı yazılı anket yapıldı.
Ankete göre, 24 kadın asker ile 20 erkek asker, ordudaki görevi sırasında tecavüze uğradığını ifade etti. Cinsiyeti açıklanmayan 123 kişi de tecavüz girişimine maruz kaldığı yönünde beyanda bulundu.
Ayrıca, 35 asker de üslerinin ordudaki konumlarını kullarak kendilerini cinsel yakınlaşmaya zorladığını belirtti.
Verdens beste land?— Norway Rebell Media (@alden_remy) February 19, 2019
Over 160 personer i forsvaret sier de har blitt voldtatt eller forsøkt voldtatt det siste året, ifølge en undersøkelse NRK har fått tilgang til.
— Annenhver dag
Resultatene fra… https://t.co/0T6MoXsWdO
'RESMİ KAYITLARDA 2 TECAVÜZ VAKASI VAR'
Bruun-Hanssen, ayrıca anket sonuçlarında 160'dan fazla askerin tacize uğradığı ortaya çıkarken, ordudan sadece iki kişinin tecavüze uğradığı gerekçesiyle şikayette bulunduğuna dikkat çekti.
'DAHA GENİŞ BİR YAKLAŞIMA İHTİYACIMIZ VAR'
Norveç'in ordusunda bulunan askerlerin sayısının yaklaşık 16 bin olduğu belirtiliyor.
2016'da kadınlara da zorunlu askerlik getirmişti. Ordunun yüzde 17'si kadınlardan oluşuyor.
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