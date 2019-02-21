Brexit görüşmelerinde ilerleme yok

© REUTERS / Toby Melville 'Brexit yanlış yöne giderse Avrupa için felaket olur'

May, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Jean-Claude Juncker ile Brüksel'de yaptığı görüşmenin ardından açıklamada bulundu.

İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasına Brexit'in ardından fiziki sınır girmemesi için formüle edilmiş tedbir maddesinin görüşüldüğüne dikkati çeken May, "Tedbir maddesinin süresiz olmamasını sağlayacak hukuki bağlayıcılığı bulunan değişikliklerin yapılması gerektiğinin altını çizdim" diye konuştu.

Çözüm bulmak için çalışmalara hızla devam edeceklerini söyleyen May, "İngiltere'nin AB'den düzenli biçimde ayrılması iki tarafın da çıkarına" ifadesini kullandı.

Juncker ve May görüşmesinin ardından yayınlanan yazılı açıklamada, İngiltere'nin AB'den düzenli ayrılığına ilişkin atılabilecek adımların görüşüldüğü, toplantının yapıcı geçtiği kaydedildi.

Tedbir maddesinin geçici olmasına yönelik hangi yasal güvencelerin sağlanabileceğinin tartışıldığına işaret edilen açıklamada, AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve İngiltere Brexit Bakanı Stephen Barclay'in gelecekte tedbir maddesine alternatif olabilecek seçenekleri değerlendirmek üzere görevlendirildikleri belirtildi.

Açıklamada, Juncker ve May'in çalışmalardaki ilerlemeyi değerlendirmek üzere gelecek günlerde tekrar görüşecekleri ifade edildi.

Tedbir maddesi İngiltere'nin AB ile kapsamlı ticaret anlaşması imzalayana dek gümrük birliği içinde kalmasını, Kuzey İrlanda'nın da buna ilaveten bir dizi farklı AB kuralına tabi kalmasını öngörüyordu.

Maddeye karşı çıkanlar bunun İngiltere'yi süresiz bir şekilde fiili AB üyesi tutacağını ve Kuzey İrlanda'yı da tedricen İngiltere'den koparacağını ileri sürüyordu.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı. İngiltere'nin normal takvime göre 29 Mart'ta AB'den resmen ayrılmış olması gerekiyor.