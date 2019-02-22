İngiltere, Brexit’e kadar Türkiye’yle ticaret sürekliliği anlaşmasını imzalayamayacak

İngiltere’nin, Türkiye dahil Avrupa Birliği olmayan 5 ülkeyle ticaret sürekliliği anlaşmalarının Brexit’e kadar yetişmeyeceği belirtildi.

© AA / AB Bakanlığı/Mustafa Aygün Çelik: İki büyük Avrupa demokrasisi olan İngiltere ve Türkiye'nin işbirliği Brexit sonrası da sürecek

İngiltere Dış Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı rapora göre, İngiltere'nin önümüzdeki ay Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının ardından Türkiye, Andorra, San Marino, Japonya ve Cezayir ile ticaretin kesintiye uğramaması için öngörülen ticaret sürekliliği anlaşmalarının Brexit'e kadar imzalanması için zaman kalmadı.

Raporda, "Brexit sonrası ticarette kesinti önlemenin en iyi yolu AB'den elinde bir anlaşmayla çıkmak. Bu, AB ile ticari ilişkilerimizi ve mevcut AB anlaşması kapsamında diğer ülkelerle gerçekleştirilen ticareti korumaya yardımcı olacak" dendi.

Bakanlığın, anlaşmanın sağlanmaması ihtimali için Brexit sonrası ticaretin devam etmesi konusunda görüşmelere devam ettiği kaydedildi.