Moldova Devlet Başkanı Dodon'un konvoyunda meydana gelen trafik kazasının görüntüleri yayınladı

© AP Photo / Vadim Ghirda Moldova'da, cumhurbaşkanının yetkileri 5. kez askıya alındı

Video kayıt cihazının görüntülediği kazada, karşı şeritten gelen otomobilin koruma aracına nasıl çarptığı görülüyor.

Facebook'taki sayfasından kazayı duyuran Dodon güvende olduğunu belirterek, "Bulunduğum araç zarar görmedi, ancak güvenlik görevlilerinin aracında hasar oluştu" diye yazdı.

Dodon ayrıca, destekçileri ve muhaliflerine parlamento seçimleri öncesi bu kazayla ilgili spekülasyonlardan kaçınmaları çağrısında bulundu.

Moldova'da parlamento seçimleri 24 Şubat'ta yapılacak.