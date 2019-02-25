ABD'nin güdümlü füze destroyeri Donald Cook Odessa'da

Odessa'da yayın yapan Dumskaya haber sitesinin aktardığına göre, ABD donanmasının Donald Cook destroyer gemisi, Odessa kıyılarında seyretti. İnternete yansıyan görüntülerde geminin Odessa limanına yaklaştığı anlar görülüyor.
#Turkey's MEKO #frigate #FATIH F242 operating with US #destroyer DONALD COOK DDG75 in the #Black Sea Friday, here carrying out a simulated underway replenishment. pic.twitter.com/CGyYGfD0GU— Chris Cavas (@CavasShips) February 25, 2019
Donald Cook gemisi, 19 Şubat'tan beri Karadeniz'de. Gemi TSK'nın Fatih fırkateyni ile 22 Şubat'ta Karadeniz'de Uyum Tatbikatı yapmıştı.
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