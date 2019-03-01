Suudi Arabistan AB'nin kara para listesine dâhil edilmeyebilir

Avrupa Komisyonu'nun, Suudi Arabistan'ı kara para aklama listesine alma planları sonrası Avrupa Birliği üyeleri karşı girişime hazırlanıyor.

Komisyon, 13 Şubat'ta aldığı karar ile Suudi Arabistan'ın yanı sıra ABD'ye ait özerk bölgeleri de listeye eklemeye hazırlandığını duyurmuştu.

‘FRANSA VE İNGİLTERE, ONAYLAMAMA GİRİŞİMİNDE BULUNMAYA HAZIRLANIYOR'

© REUTERS / Francois Lenoir AB, Suudi Arabistan'ı terörle mücadelede başarısız ülkeler listesine ekledi

Ancak 28 üyeli AB içinde Fransa ve İngiltere gibi ağırlığı bulunan ülkeler Suudi Arabistan'ı içere listenin onaylanmaması için girişimde bulunmaya hazırlanıyor.

DW Türkçe'nin haberine göre Reuters haber ajansına konuşan bir AB yetkilisi, bu iki ülkeye ek olarak Birlik içindeki "ezici bir çoğunluğun" Komisyon'un listesine karşı çıktığını belirtti.

AB işleyişine göre 28 üyeden 21'inin karşı oy kullanması durumunda listenin yürürlüğe girmesi engellenebilir.

Cuma günü Brüksel'de gerçekleştirilecek bir toplantıda üye devletlerinin konu hakkındaki net pozisyonlarının ortaya çıkması bekleniyor. Son karar ise iki hafta sonra verilecek.

Söz konusu liste terörizmin finansmanı ve kara para aklanmasıyla mücadelede yetersiz kalan ve bu nedenle tehdit oluşturan ülke ve yönetimleri içeriyor.

'KRAL'IN MEKTUBU ETKİLİ OLDU'

Fransa ve İngiltere gibi devletlerin Komisyon'un yeni listesine karşı çıkmasında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud'un imzasını taşıyan bir mektubun büyük rol oynadığı tahmin ediliyor.

Kral Selman'ın AB üyesi devletlerin liderlerine gönderdiği mektupta, ülkesinin listeye alınmasının "bir yandan itibarını zedeleyeceği, diğer yandan da Kraliyet ile AB arasındaki ticaret ve yatırım akışını sekteye uğratacağı" belirtiliyor.

Birçok AB ülkesine ham petrol ihracatı yapan Suudi Arabistan, aynı zamanda Almanya'nın da aralarında bulunduğu üye devletlerin en büyük silah müşterilerinden birisi konumunda.

Her ne kadar Almanya, Yemen'de devam eden iç savaşta Riyad'ın oynadığı rol ve Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası Kraliyet'e silah satışını askıya alsa da, Deutsche Welle ve yayın ortaklarının bu hafta yayınlanan araştırması Alman silahlarının Yemen'de kullanımda olduğunu ortaya koymuştu.

Reuters haber ajansına konuşan iki AB yetkilisi, mektup sonrası yaşanan süreç ile birlikte listenin mevcut haliyle yürürlüğe girmesinin büyük ihtimalle engelleneceğini dile getirdi.

'BÜYÜK SİLAHLAR DEVREDE'

Aynı ajansa konuşan bir AB yetkilisi liste konusundaki Suudi lobicilik faaliyetlerinin bu hafta başındaki AB — Arap Birliği zirvesinde yoğunlaştığını kaydetti.

Kral Selman'ın, Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki Şarm el Şeyh kentindeki zirvede İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüştüğünü belirten yetkili, ardından AB üyesi devletlerin büyükelçilerinin Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı yetkilileri ile bir araya geldiğini söyledi.

Söz konusu toplantıda listenin onaylanması durumunda Riyad'ın yürürlükteki anlaşmaları feshedebileceğini belirten AB yetkilisi "büyük silahları devreye sokuyorlar" yorumunda bulundu.

Komisyon'un 13 Şubat'ta yayınladığı listede Suudi Arabistan'ın yanı sıra Panama, Nijerya, Libya, Botsvana Cumhuriyeti, Gana, Samoa, Bahamalar ve ABD'ye ait Virjin Adaları, Porto Riko ve Guam da yer almıştı.

Hâlihazırda listede bulunan Afganistan, Kuzey Kore, Etiyopya, İran, Irak, Pakistan, Sri Lanka, Suriye, Trinidad ve Tobago, Tunus ve Yemen ile birlikte listedeki ülke ve yönetimlerin sayısı 11'den 23'e çıkmıştı.

Bosna Hersek, Guyana, Laos, Uganda ve Vanuatu ise listeden çıkartılmıştı.