Kayıt
10:22 01 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud ile Veliaht Prensi Muhammed bin Selman

    Suudi Arabistan AB'nin kara para listesine dâhil edilmeyebilir

    © AP Photo / Saudi Press Agency
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Riyad'ın AB'nin kara para aklayan devletler listesine dâhil edilmesi sonrası Kraliyet karşı girişimde bulundu. Kral'ın Avrupalı liderlere gönderdiği mektup nedeniyle Suudi Arabistan'ı içeren liste onaylanmayabilir.

    Avrupa Komisyonu'nun, Suudi Arabistan'ı kara para aklama listesine alma planları sonrası Avrupa Birliği üyeleri karşı girişime hazırlanıyor.

    Komisyon, 13 Şubat'ta aldığı karar ile Suudi Arabistan'ın yanı sıra ABD'ye ait özerk bölgeleri de listeye eklemeye hazırlandığını duyurmuştu.

    ‘FRANSA VE İNGİLTERE, ONAYLAMAMA GİRİŞİMİNDE BULUNMAYA HAZIRLANIYOR'

    Brüksel'deki göçmen karşıtı protestocular Avrupa Komisyonu önünde AB bayraklarını indirmeye ve binanın içine baskın düzenlemeye çalıştı.
    © REUTERS / Francois Lenoir
    AB, Suudi Arabistan'ı terörle mücadelede başarısız ülkeler listesine ekledi
    Ancak 28 üyeli AB içinde Fransa ve İngiltere gibi ağırlığı bulunan ülkeler Suudi Arabistan'ı içere listenin onaylanmaması için girişimde bulunmaya hazırlanıyor.

    DW Türkçe'nin haberine göre Reuters haber ajansına konuşan bir AB yetkilisi, bu iki ülkeye ek olarak Birlik içindeki "ezici bir çoğunluğun" Komisyon'un listesine karşı çıktığını belirtti.

    AB işleyişine göre 28 üyeden 21'inin karşı oy kullanması durumunda listenin yürürlüğe girmesi engellenebilir.

    Cuma günü Brüksel'de gerçekleştirilecek bir toplantıda üye devletlerinin konu hakkındaki net pozisyonlarının ortaya çıkması bekleniyor. Son karar ise iki hafta sonra verilecek.

    Söz konusu liste terörizmin finansmanı ve kara para aklanmasıyla mücadelede yetersiz kalan ve bu nedenle tehdit oluşturan ülke ve yönetimleri içeriyor.

    'KRAL'IN MEKTUBU ETKİLİ OLDU'

    Kral Salman başkanlığındaki Suudi Arabistan hükümeti
    © REUTERS / HANDOUT
    AB’nin kara listeye aldığı Suudi Arabistan’dan ilk tepki: Üzüntü duyduk
    Fransa ve İngiltere gibi devletlerin Komisyon'un yeni listesine karşı çıkmasında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud'un imzasını taşıyan bir mektubun büyük rol oynadığı tahmin ediliyor.

    Kral Selman'ın AB üyesi devletlerin liderlerine gönderdiği mektupta, ülkesinin listeye alınmasının "bir yandan itibarını zedeleyeceği, diğer yandan da Kraliyet ile AB arasındaki ticaret ve yatırım akışını sekteye uğratacağı" belirtiliyor.

    Birçok AB ülkesine ham petrol ihracatı yapan Suudi Arabistan, aynı zamanda Almanya'nın da aralarında bulunduğu üye devletlerin en büyük silah müşterilerinden birisi konumunda.

    Her ne kadar Almanya, Yemen'de devam eden iç savaşta Riyad'ın oynadığı rol ve Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası Kraliyet'e silah satışını askıya alsa da, Deutsche Welle ve yayın ortaklarının bu hafta yayınlanan araştırması Alman silahlarının Yemen'de kullanımda olduğunu ortaya koymuştu.

    Avrupa Birliği
    © REUTERS / Francois Lenoir
    AB, Suudi Arabistan'ı 'kara listeye' alacak
    Reuters haber ajansına konuşan iki AB yetkilisi, mektup sonrası yaşanan süreç ile birlikte listenin mevcut haliyle yürürlüğe girmesinin büyük ihtimalle engelleneceğini dile getirdi.

    'BÜYÜK SİLAHLAR DEVREDE'

    Aynı ajansa konuşan bir AB yetkilisi liste konusundaki Suudi lobicilik faaliyetlerinin bu hafta başındaki AB — Arap Birliği zirvesinde yoğunlaştığını kaydetti.

    Kral Selman'ın, Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki Şarm el Şeyh kentindeki zirvede İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüştüğünü belirten yetkili, ardından AB üyesi devletlerin büyükelçilerinin Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı yetkilileri ile bir araya geldiğini söyledi.

    Söz konusu toplantıda listenin onaylanması durumunda Riyad'ın yürürlükteki anlaşmaları feshedebileceğini belirten AB yetkilisi "büyük silahları devreye sokuyorlar" yorumunda bulundu.

    AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini
    © REUTERS / Eduardo Munoz
    Mogherini: AB'nin tepkileri Suudi Arabistan'ın atacağı adımlara bağlı
    Komisyon'un 13 Şubat'ta yayınladığı listede Suudi Arabistan'ın yanı sıra Panama, Nijerya, Libya, Botsvana Cumhuriyeti, Gana, Samoa, Bahamalar ve ABD'ye ait Virjin Adaları, Porto Riko ve Guam da yer almıştı.

    Hâlihazırda listede bulunan Afganistan, Kuzey Kore, Etiyopya, İran, Irak, Pakistan, Sri Lanka, Suriye, Trinidad ve Tobago, Tunus ve Yemen ile birlikte listedeki ülke ve yönetimlerin sayısı 11'den 23'e çıkmıştı.

    Bosna Hersek, Guyana, Laos, Uganda ve Vanuatu ise listeden çıkartılmıştı.

    İlgili konular:

    AB: Suudi Arabistan’a yaptırım kararı oy birliğiyle alınmalı
    Almanya’dan AB ülkelerine çağrı: Suudi Arabistan’a silah ihracatını durdurun
    Etiketler:
    Deutsche Wel, Reuters, DW Türkçe, Avrupa Birliği, Avrupa Komisyonu, Theresa May, Cemal Kaşıkçı, Selman bin Abdülaziz el Suud, Uganda, Suriye, Irak, Etiyopya, Porto Riko, Virjin Adaları, Bahamalar, Samoa, Kızıldeniz, Mısır, Brüksel, İngiltere, Fransa, ABD, Suudi Arabistan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Rus ordusu, Suriye'de ele geçirilen askeri teçhizatı müze trenle Rusya genelinde sergiliyor
    Rus ordusu, Suriye'de ele geçirilen askeri teçhizatı müze trenle Rusya genelinde sergiliyor
    Karikatür
    'IŞİD lideri Bağdadi, ABD korumasında ülkeyi geziyor'
    İnfografik
    Türkiye nüfusu 5 yılda nasıl değişti?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet