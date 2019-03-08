Vucic: Kosova, Sırbistan'la diyalog kurmak istemiyor

Kosova'da Belgrad'a hiçbir taviz verilmemesini öngören bir yasanın kabul edilmesini eleştiren Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr Vucic, Priştine'nin Belgrad'la masaya oturmak istemediğini vurguladı.

Sırbistan Güvenlik Konseyi toplantısından sonra açıklamalarda bulunan Vucic, "Kosovalı Arnavutlar, kabul ettikleri yasayla hiçbir zaman diyalog istemediklerini ve gelecekte de diyalog istemeyeceklerini gösterdi. Sırbistan'ın buna yanıtı kararlı, ciddi ve sert olacak" dedi.

Belgrad yönetiminin Kosova'dan yükselen ve Kosova'nın destekçilerinin yönelttiği tehditlerden korkmadığını kaydeden Vucic, Sırbistan'ın çıkarlarını korumayı sürdüreceklerinin altını çizdi.

Kosova parlamentosu, dün yapılan oylamada AB himayesinde yapılacak müzakerelerin temelini oluşturan ve müzakere grubunun yetkilerini belirleyen yasayı kabul etmişti. Yasaya göre Kosovalılar, sınırların gözden geçirilmesi ve toprak değişimi de dahil olmak üzere hiçbir konuda taviz vermeyecek.

Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj da, Kosova topraklarını 17 Şubat 2008'de tek taraflı olarak bağımsızlık ilan ettikleri günkü haliyle koruyacaklarını ifade etmişti.

© REUTERS / Shannon Stapleton Nebenzya: AB, Kosova ordusu kurma kararına 'pısırık' bir tepki verdi

17 Şubat 2008'de Kosova'nın Arnavut yönetimi, Bağımsızlık Bildirgesi'yle Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan etmişti.

Ancak bu adımı kesinlikle reddeden Belgrad yönetimi, Kosova'yı Sırbistan'ın güney vilayeti olarak görmeye devam ediyor.