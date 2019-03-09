Ukraynalı askerler kendi komutanlarını vurdu

Basurin, "Olay 6 Mart'ta Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 128. dağ saldırı tugayında gerçekleşti. Takım komutanı teğmen Sloboda, gece devriyesi sırasında alkol alan beş asker gördü. Askerler takım komutanının uyarılarını dikkate almayınca sözlü sataşma başladı. Daha sonra iki çavuş ateşli silahlarla komutanlarını yakın mesafeden vurdu" dedi.

Basurin, Ukrayna ordusundaki disiplinsizliğin afişe edilmemesi için bu ve benzeri olayların resmi raporlarda kaydedilmediğini belirtti.

Kiev, Nisan 2014'ten bu yana Ukrayna'da yaşanan darbeden sonra tek taraflı bağımsızlık ilan eden Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerine karşı askeri operasyon yürütüyor. Son BM verilerine göre, çatışmalarda bu güne kadar on binden fazla insan yaşamını yitirdi. Donbass'taki sorunun çözülmesi konusu Minsk'teki Üçlü Temas Grubu görüşmeleri de dahil olmak üzere, müzakere edilmeye devam ediyor. Ancak, ateşkes anlaşmasından sonra da taraflar arasındaki çatışmalar sürüyor.