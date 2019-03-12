Norveç, Tel Aviv seferini yapan Boeing 737 Max 8'i havadan geri döndürdü

Etiyopya'daki kazanın ardından onlarca ülke Boeing 737 MAX 8'in operasyonlarını durdururken Norveç Havayolları da Tel Aviv seferi için havalanan aynı model uçağın seferini iptal etti. Uçak Stockholm'e iniş yaptı.

© REUTERS / Maxim Shemetov Onlarca ülke Boeing 737 MAX 8'in uçuşlarını askıya aldı

Norveç Havayollarına ait bir Boeing 737 Max 8, Tel Aviv seferini yaparken rotasını değiştirip Stockholm'e indi.

Öncesinde Norveç Havayolları, Avrupalı regülatörlerin tavsiyesine uyarak, Boeing 737 MAX 8 filosunu geçici olarak karaya indireceğini duyurmuştu.

NORVEÇ'İN GÖZDESİYDİ

Filosunda 18 MAX bulunan Norveç Havayolları, gelecek yıllarda onlarca daha satın alarak 2021 sonunda 70'den fazla MAX'e sahip olmayı planlıyordu.

© REUTERS / Tiksa Negeri 2 dakika geç kaldı, Etiyopya uçağından kurtulan tek yolcu oldu

​10 Mart'ta Etiyopya Havayolları'na ait bir Boeing 737 Max 8, Nairobi seferi için Addis Ababa'dan havalanmasından kısa süre sonra düştü. İçindeki 30 ülkeden 157 kişiye mezar olan uçağın düşüş nedeni henüz bilinmiyor.

Ekim ayında Endonezya'da Lion Air'e ait aynı model uçağın düşmesinin ardından yapılan soruşturmada şu sonuca varılmıştı:

Pilotlar uçağın kanatların yeterli kaldırma kuvvetini sağlayamayacak kadar hızının azalması veya kanatlardaki hava akımının bozulması durumunda ortaya çıkan 'stall' durumunu engellemek için konulan yeni özellikle başa çıkmakta zorlandı.