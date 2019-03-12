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20:01 12 Mart 2019
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    Boeing 737 MAX

    Norveç, Tel Aviv seferini yapan Boeing 737 Max 8'i havadan geri döndürdü

    © AP Photo / Elaine Thompson
    Avrupa
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    Etiyopya'daki kazanın ardından onlarca ülke Boeing 737 MAX 8'in operasyonlarını durdururken Norveç Havayolları da Tel Aviv seferi için havalanan aynı model uçağın seferini iptal etti. Uçak Stockholm'e iniş yaptı.

    Boeing 737 Max 8
    © REUTERS / Maxim Shemetov
    Onlarca ülke Boeing 737 MAX 8'in uçuşlarını askıya aldı
    Norveç Havayollarına ait bir Boeing 737 Max 8, Tel Aviv seferini yaparken rotasını değiştirip Stockholm'e indi.

    Öncesinde Norveç Havayolları, Avrupalı regülatörlerin tavsiyesine uyarak, Boeing 737 MAX 8 filosunu geçici olarak karaya indireceğini duyurmuştu.

    NORVEÇ'İN GÖZDESİYDİ

    Filosunda 18 MAX bulunan Norveç Havayolları, gelecek yıllarda onlarca daha satın alarak 2021 sonunda 70'den fazla MAX'e sahip olmayı planlıyordu.

    Etiyopya Havayollarına ait Nairobi-Addis Ababa seferini yapan Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı düştü
    © REUTERS / Tiksa Negeri
    2 dakika geç kaldı, Etiyopya uçağından kurtulan tek yolcu oldu
    6 AYDA İKİ KAZA

    ​10 Mart'ta Etiyopya Havayolları'na ait bir Boeing 737 Max 8, Nairobi seferi için Addis Ababa'dan havalanmasından kısa süre sonra düştü. İçindeki 30 ülkeden 157 kişiye mezar olan uçağın düşüş nedeni henüz bilinmiyor.

    Ekim ayında Endonezya'da Lion Air'e ait aynı model uçağın düşmesinin ardından yapılan soruşturmada şu sonuca varılmıştı:

    Pilotlar uçağın kanatların yeterli kaldırma kuvvetini sağlayamayacak kadar hızının azalması veya kanatlardaki hava akımının bozulması durumunda ortaya çıkan 'stall' durumunu engellemek için konulan yeni özellikle başa çıkmakta zorlandı.

    Etiketler:
    Boeing 737 Max 8, Boeing 737 MAX 8, Norveç Havayolları, Norveç, Avrupa
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