Norveç, Tel Aviv seferini yapan Boeing 737 Max 8'i havadan geri döndürdü

Öncesinde Norveç Havayolları, Avrupalı regülatörlerin tavsiyesine uyarak, Boeing 737 MAX 8 filosunu geçici olarak karaya indireceğini duyurmuştu.
NORVEÇ'İN GÖZDESİYDİ
Filosunda 18 MAX bulunan Norveç Havayolları, gelecek yıllarda onlarca daha satın alarak 2021 sonunda 70'den fazla MAX'e sahip olmayı planlıyordu.
And there goes #TK1969. https://t.co/oL6zYf9m7s pic.twitter.com/zQrSIPs0xO— Flightradar24 (@flightradar24) March 12, 2019
Norwegian Boeing 737 Max Flying to Tel Aviv returned to Stockholm #sweden #aviationsecurity https://t.co/ipxTTkJ155 pic.twitter.com/DQ7Zq1Fkba— Horizon Intelligence (@_hozint) March 12, 2019
10 Mart'ta Etiyopya Havayolları'na ait bir Boeing 737 Max 8, Nairobi seferi için Addis Ababa'dan havalanmasından kısa süre sonra düştü. İçindeki 30 ülkeden 157 kişiye mezar olan uçağın düşüş nedeni henüz bilinmiyor.
Ekim ayında Endonezya'da Lion Air'e ait aynı model uçağın düşmesinin ardından yapılan soruşturmada şu sonuca varılmıştı:
Pilotlar uçağın kanatların yeterli kaldırma kuvvetini sağlayamayacak kadar hızının azalması veya kanatlardaki hava akımının bozulması durumunda ortaya çıkan 'stall' durumunu engellemek için konulan yeni özellikle başa çıkmakta zorlandı.
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