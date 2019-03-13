Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını öneren rapor kabul edildi. Parlamento, Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin de insan hakları ve temel haklara saygı koşuluna bağlanmasını talep ediyor. Rapora ilk tepki AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Avrupa Parlamentosu (AP), Türkiye ile AB arasındaki üyelik müzakerelerinin askıya alınması çağrısı yapan raporu kabul etti. Rapor 370'e karşı 109 oyla kabul edildi.

RAPORDA NE VAR?

Rapor, Avrupa Birliği'nin yürütme organı olan ve üye adayı ülkelerle müzakereleri yürüten Avrupa Komisyonu'na Türkiye'nin katılım sürecinin askıya alınması çağrısı yapıyor. Gazete Duvar'ın haberine göre bu çağrıya gerekçe olarak özetle, Türkiye'deki insan hakları ihlalleri ve hukukun üstünlüğündeki gerileme gösteriliyor; bu durumun, AB üyeliğine adaylık ile çeliştiği vurgulanıyor. Ayrıca rapora son anda 'kadına şiddet' maddesi de eklendi.

PİRİ: İNSAN HAKLARI İÇİN DAHA FAZLA ŞEY YAPILMALI

Raporu, parlamentonun Türkiye raportörü Kati Piri hazırladı. Piri, oylama sürecinden önce yaptığı basın toplantısında, Türkiye ile müzakere sürecinin tamamen durdurulmasının değil, askıya alınmasının önerildiğinin altını çizdi. Piri, Avrupalı liderlerin Gümrük Birliği, ticaret ve fonlar gibi araçları kullanarak Türkiye'ye insan hakları ihlallerinin önüne geçilmesi amacıyla baskı yapma çağrısında da bulundu.

İLK KEZ ASKIYA ALMA ÇAĞRISI

Raporun onaylanmasıyla, Avrupa Parlamentosu ilk kez üyelik sürecindeki aday bir ülke ile müzakerelerin askıya alınması çağrısı yapmış oldu. Bununla birlikte, parlamento oylaması sembolik önem taşıyor; Avrupa Komisyonu üzerinde bağlayıcı yetkisi bulunmuyor.

AK PARTİ'DEN RAPORA İLK TEPKİ: BİZİM İÇİN HÜKÜMSÜZ VE İTİBARSIZ

AP'nin raporuna dair açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in ifadelerişu şekilde:

— Avrupa Parlamentosu, Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını öneren Türkiye Raporu'nu kabul etmiş. Bizim açımızdan değersiz, hükümsüz ve itibarsız bir karar bu. Bu itibarsız karar, AP'nin artık aşırı sağın ideolojik güdümüne girdiğinin ilan edilmesidir.

Avrupa Parlamentosu, Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını öneren Türkiye Raporu’nu kabul etmiş. Bizim açımızdan değersiz, hükümsüz ve itibarsız bir karar bu. — Ömer Çelik (@omerrcelik) 13 Mart 2019

'AP, AŞIRI SAĞIN DAR PENCERESİNDEN BAKIYOR DÜNYAYA'

— AP demokratik gelişmeye açık ve destekleyici kararlar almaktan uzaklaştı. Aşırı sağın dar penceresinden bakıyor dünyaya.

— FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Meclisimiz bombalandı. AP parlamentomuzla dayanışma için ziyarete bile gelmedi. AP başkanı aylar sonra geldi. Ama darbeci liderlerle çalışmakta hiçbir mahsur görmüyorlar.

© REUTERS / Michael Dalder Avrupa Komisyonu başkan adayı Weber: Türkiye AB üyesi olamaz

-AB'nin genişlemeden sorumlu komiserinin ırkçılığı, Türkiye raporunu hazırlayan şahsın demokrasiden çok terörü destekleyenlerle yakınlığı herkes tarafından bilinmektedir. Halkımız darbe girişimine karşı demokrasiyi korumak için her türlü bedeli ödedi.

— Bu dünya tarihine geçecek emsalsiz bir duruştur. Bunu anlamaktan uzak AP'nin verdiği kararın zerre kadar itibarı yoktur. Biz demokrasi için bedel ödeyen bir milletiz. Demokrasimiz hakedilmiş bir demokrasidir. Bu uğurda Başbakan Menderes ve bakanlarımız şehit oldu. 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehitlerle ve gazilerle koruduk demokrasimizi.

'SALONLARINDA PKK SERGİLERİ AÇILAN AP, HANGİ YÜZLE DEMOKRASİMİZİ MAHKUM ETMEYE ÇALIŞIYOR'

— Demokrasimize notu tarih vermiştir, ödenen bedeller vermiştir. Irkçılara teslim olmuş AP'nin verdiği notun hiçbir hükmü yoktur. Salonlarında PKK sergileri açılan AP hangi yüzle demokrasimizi mahkum etmeye kalkıyor.

— AP'ye sesleniyoruz… Bu raporu size aynen iade ediyoruz. Kabul ettiğiniz bu raporu, ‘Avrupa Irkçılık ve İslam Düşmanlığı Müzesi' kurup, kapısına asabilirsiniz. O raporu her gördüğünüzde, Avrupa'yı ırkçılara adım adım bir kere daha nasıl teslim ettiğinizi hatırlarsınız.