Fransız milletvekili, Kırım’da çok fazla asker olduğu efsanesini yıktı

Fransa'dan bir heyetle Kırım'a gelen Mariani, Fransız gazetecilerin çoğunun Kırım'a hiç gelmediğini, ancak buradaki durumun ne olduğuyla ilgili sabit fikirleri olduğunu belirtti.

Mariani, "Bazıları soruyor: İşgal güçleri sokaklarda çok fazla farkediliyor mu? Dürüst ve açık söylemek gerekirse, Kırım sokaklarında şu an Paris'te olduğundan daha az asker var." diye konuştu.

Kırım'da durumu yerinde görmek için harika bir fırsat verildiğini kaydeden Mariani, "Hoşuma giden şey, geldiğinde değişiklikleri görebiliyorsun" dedi.

Fransız milletvekili, 2002'den 2007'ye kadar Fransa-Ukrayna dostluk grubunun başkanı olduğunu ve bu bölgeyi birçok kez ziyaret ettiğini belirterek, en büyük Fransız mezar anıtlarından birinin Sevastopol'da olduğunu da sözlerine ekledi.

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Mariani, "2014 yılına kadar, her hangi bir gelişme gözlemlemedik. Kırım bizler için ‘uyuyan güzel' ve sanki ebedi uykuya dalmış bir bölge gibiydi" dedi.

En son yeni hava alanının açılışından sonra Kırım'a geldiklerini kaydeden Mariani, "Beş yılda tüm sorunların bir çırpıda çözülebileceği söylenemez. Diğer yandan, bir çok konuda atılımlar yapıldığını da belirtmek gerekir" ifadelerini kullandı.

Mariani'ye göre, Kırım, Rusya'nın temsil ettiği idare sayesinde büyük gelişme kaydetti.