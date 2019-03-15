© REUTERS / Adnan Abidi Norveç Başbakanı'ndan göçmenlere: Dil öğrenmezseniz sosyal yardım yok

Norveç İstihbarat ve Güvenlik Servisi Başkanı Benedicte Bjornland, düzenlediği basın toplantısında, Adalet Bakanı Wara'nın hayat arkadaşı Bertheussen'in, kendilerine ait aracı kundaklayıp asılsız ihbarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandığını belirtti. Norveç Başbakanı Erna Solberg de hükümet üyelerinin olayı şaşkınlıkla karşıladıklarını, bunun, Bakan Wara ve ailesi için bir trajedi olduğunu söyledi.

Norveç Maliye ve Ekonomi Bakanı Siv Jensen ise herkesin şokta olduğunu belirterek polisin olayı kısa sürede çözmesini diledi.

Davaya bakan Oslo Bölge Mahkemesi, Bakan Wara'nın evinde arama yapılmasına karar verdi.

Bakan Wara'nın hayat arkadaşının tutuklanması sonrası görevine ara verdiği açıklandı.

Son altı ay içerisinde ailenin aracı 5 kez kundaklanmış, bir kez evlerinin duvarına gamalı haç çizilmişti.

Saldırılar kamuoyunda büyük tepki çekmiş; aşırı sağcı çevreler, sığınmacıları ve göçmenleri hedef göstermişti.

Norveç Adalet Bakanı'nın hayat arkadaşı 'suç uydurduğu' gerekçesiyle tutuklandı, bakan görevine 'ara verdi' https://t.co/tBnj8Cg5Wk pic.twitter.com/NYJOqFZyjL — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 14, 2019

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