Poroşenko, Türk İHA’ların testlerinden memnun kaldı

© AA / Emrah Yorulmaz Bayraktar İHA, Ukrayna'da test uçuşlarına başlayacak

Poroşenko burada yaptığı konuşmada, "Ben, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı olarak biraz önce Türk yapımı İHA'lar Bayraktar TB2'nin testlerine katıldım. Savaşan kuşlar nihayet Ukrayna'da" dedi.

İHA'ların teslimatından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a teşekkür eden Poroşenko, "Türkiye Cumhurbaşkanı'na çok müteşekkirim, teslimatlar çok kısa sürede yapıldı. Türk savaş dronlarının Kremlin'in saldırılarına karşı koyma şansımızı önemli ölçüde artıracağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Poroşenko, Ukrayna Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı'na İHA'ları envantere alma sürecini kısa sürede tamamlamaları talimatı vererek, İHA'ların temas hattındaki (Donbass'ta) birliklere teslim edileceği zamanın kendisine rapor edilmesini istedi.