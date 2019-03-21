Kaçak Hint milyarder Londra'da tutuklandı

Londra'da görülen duruşmada, hakim Marie Mallon, Hint milyarder Modi'nin kefalet talebini reddederek, tutuklanmasına karar verdi. Hakim, karara gerekçe olarak Modi'nin elindeki para sayesinde kaçma ve sonraki duruşmalara katılmama riskini gösterdi.

Dizayn ettiği mücevherleri Hollywood yıldızları tarafından takılan Modi, Hindistan'ın "en büyük bankacılık sahtekarlığı" olan Pencap Ulusal Bankasının (PNB) 2 milyar dolar dolandırılmasının baş şüphelileri arasında yer alıyor.

Billionaire Indian diamond dealer Nirav Modi has been arrested in London over an alleged $2 billion bank fraud https://t.co/vaNboNJcQN pic.twitter.com/ig6wZhZ6Yb — CNN International (@cnni) 20 Mart 2019

Hindistan'ın İngiltere'den iadesini istediği Modi, geçen hafta İngiliz basını tarafından Londra'da görüntülenmesinin ardından gözaltına alınmıştı.

Telegraph gazetesi, Modi'nin aranmasına rağmen İngiltere'de banka hesabı açabildiği, kendisine ulusal sigorta numarası verildiği ve aylık kirası 16 bin sterlin olan bir apartmanda yaşadığını yazmıştı.