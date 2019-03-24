Sunday Times: Bakanlar Theresa May'i devirme planları yapıyor

Habere göre isminin açıklanmasını istemeyen en az 11 kabine üyesi bakan, mevcut başbakanın istifasını istediklerini ve yarın yapılacak olan kabine toplantısında May'den bunu talep etmeyi planladıklarını, aksi halde bakanlık görevlerinden toplu halde istifa ile tehdit edeceklerini ifade etti.
Daha önce İngiliz basını, istifa etmesi konusunda May'in üzerindeki baskının arttığını yazmıştı. Sunday Times ise, dünkü oturumda bakanların geçici hükümet başkanı adayını tartıştıklarını, bu gruptan en az 6 kişinin bu göreve Başbakan Yardımcısı David Lidington'ın gelmesini desteklediklerini belirtti.
Olası adayların arasında ayrıca Çevre Bakanı Michael Gove ve Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt gibi isimler de bulunuyor.
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