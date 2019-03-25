Tarihi gün: Almanya ile Fransa'dan ortak parlamento

İki dünya savaşının düşman güçleriyken Avrupa Birliği'nin (AB) lokomotiflerine dönüşen Almanya ile Fransa'nın yıllardır adım adım geliştirdiği ittifak yapılanmasına bu kez ilk ortak parlamento oturumu dahil oldu.

Almanya ile Fransa, ikili ilişkileri daha yakınlaştırma taahhüdü kapsamında ilk ortak parlamento oturumlarını Paris'te düzenledi. Her iki ülkenin hemen tüm siyasi partilerinden ulusal meclisteki temsilleriyle orantılı sayıda 50'şer milletvekilinin buluştuğu yeni ortak parlamentonun bundan böyşe yılda iki kez toplanması öngörülüyor.

100 vekilden oluşan mini ortak parlamento adımı, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 'Aachen Anlaşması' denilen 'Alman-Fransız İşbirliği ve Entegrasyon Anlaşması'nı imzalamasının ardından geldi.

AACHEN ANLAŞMASINI UYGULAYACAK, ORTAK ÇIKARLARI KOLLAYACAK

© AP Photo / Massoud Hossaini Avrupa Ordusu'nun çekirdeği: Almanya ile Hollanda askerlerinden oluşan 414. Tank Taburu

Ocakta imzalanan 'Aachen Anlaşması'nı hayata geçirecek ve dış politika, güvenlik ve savunma dahil 'ortak çıkarlarla ilgili işleri' takip altına alacak ortak parlamentonun, her iki ülkenin ulusal meclisleri açısından yasal olarak bağlayıcılığı bulunmuyor.

Paris'te Fransız meclisinin evsahipliğindeki bugünkü ilk oturum törensel ve sembolik nitelikteydi. İki parlamentonun ortaklığına dair anlaşmayı Alman Meclisi Başkanı Wolfgang Schäuble ile Fransız Meclisi Başkanı Richard Ferrand imzaladı.

Bu anın fotoğrafını tweetleyen Ferrand, "Tarihi gün" mesajını paylaştı.

#DirectAN Aujourd’hui siège à l’@AssembleeNat la 1ère Assemblée franco-allemande #APFA! En ce jour historique, j’accueille Wolfgang Schäuble, qui la co-préside à mes côtés.

Au programme: signature de l’accord🇫🇷🇩🇪, élection du bureau, allocution des groupes politiques, audition✅ pic.twitter.com/q7CCiLoucz — Richard Ferrand (@RichardFerrand) 25 Mart 2019

​Schäuble, “Burada hararetli ve faydalı tartışmalar yapılacağını umarım” derken Ferrand, ortak parlamento fikrini “Avrupa’daki işbirliğine yeni, eşsiz bir boyut” olarak niteledi.