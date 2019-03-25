Tarihi gün: Almanya ile Fransa'dan ortak parlamento

100 vekilden oluşan mini ortak parlamento adımı, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 'Aachen Anlaşması' denilen 'Alman-Fransız İşbirliği ve Entegrasyon Anlaşması'nı imzalamasının ardından geldi.
AACHEN ANLAŞMASINI UYGULAYACAK, ORTAK ÇIKARLARI KOLLAYACAK
Paris'te Fransız meclisinin evsahipliğindeki bugünkü ilk oturum törensel ve sembolik nitelikteydi. İki parlamentonun ortaklığına dair anlaşmayı Alman Meclisi Başkanı Wolfgang Schäuble ile Fransız Meclisi Başkanı Richard Ferrand imzaladı.
Bu anın fotoğrafını tweetleyen Ferrand, "Tarihi gün" mesajını paylaştı.
#DirectAN Aujourd’hui siège à l’@AssembleeNat la 1ère Assemblée franco-allemande #APFA! En ce jour historique, j’accueille Wolfgang Schäuble, qui la co-préside à mes côtés.— Richard Ferrand (@RichardFerrand) 25 Mart 2019
Au programme: signature de l’accord🇫🇷🇩🇪, élection du bureau, allocution des groupes politiques, audition✅ pic.twitter.com/q7CCiLoucz
Schäuble, “Burada hararetli ve faydalı tartışmalar yapılacağını umarım” derken Ferrand, ortak parlamento fikrini “Avrupa’daki işbirliğine yeni, eşsiz bir boyut” olarak niteledi.
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