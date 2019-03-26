Yunanistan'dan Türkiye'ye protesto notası

© REUTERS / Andrea Bonetti Yunanistan: Türk uçakları 47 kez hava sahamızı ihlal etti

Yunanistan diplomatik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Yunanistan Dışişleri Bakanlığına davet edildi.

Görüşmede, Yunanistan Milli Günü törenleri kapsamında Didim açıklarındaki Eşek (Agathonisi) Adası'na giden Çipras'ın helikopterinin Türk jetleri tarafından taciz edildiği ileri sürülerek, Türkiye protesto edildi.

Büyükelçi Özügergin, görüşmede, herhangi bir taciz olayının meydana gelmediğini vurguladı.

Türk güvenlik kaynakları da Ege'de Türk jetlerinin herhangi bir taciz olayına karışmadığını, uçakların mutat görevlerini yaptığını belirtmişti.