Brexit: Anlaşma İngiltere Parlamentosu'nda 3. kez oylanacak

BBC Türkçe'nin haberine göre John Bercow, İngiltere-AB ilişkilerinin geleceğini düzenleyen siyasi deklarasyonun ise oylanmayacağını açıkladı.

Parlamento, Brexit anlaşmasını Ocak ayında 230, bu ay ise 149 oy farkla reddetmişti.

Bercow, Parlamento tarafından reddedilen anlaşmanın "özünde bir değişiklik yapılmadan" tekrar oylanamayacağına hükmetmişti. Perşembe günü yaptığı açıklamada ise oylanacak olanın "yeni bir önerge" olduğunu söyledi.

AB, anlaşmanın parlamentodan geçmemesi halinde İngiltere'nin 12 Nisan'da birlikten ayrılması gerektiğini ancak anlaşma parlamentodan geçerse Brexit'in 22 Mayıs'a kadar erteleneceğini açıklamıştı.

İngiltere Parlamentosu'nun yarın üçüncü kez anlaşmayı reddetmesi halinde mevcut koşullarda İngiltere ya AB'den Brexit'in bir süre daha ertelenmesini isteyerek Mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılacak ya da AB'den anlaşma olmadan ayrılacak.

Ancak İngiltere'nin AB'den Brexit'in 22 Mayıs'tan sonraki bir tarihe ertelenmesini talep etmesi halinde birlik üyesi 27 ülkenin de buna onay vermesi gerekiyor.