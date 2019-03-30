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21:29 30 Mart 2019
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    Palau bayraklı 'Elhiblu 1' isimli tanker

    Türkiye'den hareket eden tankeri kaçıran göçmenler, 'terör' suçlamasıyla yargılanacak

    © REUTERS / DARRIN ZAMMIT LUPI
    Avrupa
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    Libya açıklarında Palau Cumhuriyeti bayraklı "Elhiblu 1" adlı tanker gemisini kaçıran ve haklarında soruşturma açılan düzensiz göçmenlerden 3'ü, Malta yasalarına göre terör suçlamasıyla yargılanacak.

    İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre; Türkiye'den yola çıkan tanker, Libya açıklarında kurtardığı göçmenler tarafından kaçırıldı. Göçmenlerin kaçırdıkları El Hiblu 1 adlı gemiyi, Malta'ya götürmek istedikleri iddia edildi.
    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye'den yola çıkan tanker kaçırıldı
    Malta donanmasına ait askeri geminin müdahalesiyle kontrolü ele geçirilen tankerin La Valetta Limanı'na getirilmesinin ardından mahkemeye çıkarılan ve terör suçu kapsamında yargılanacak 3 gence, "tanker gemisini güç kullanarak ele geçirmek ve mürettebatı tehdit etmek" suçu yöneltildi.

    Malta'nın başkenti Valetta'da görülen duruşmada, tankeri kaçırmaya kalkışan gençlerden birinin 19 yaşındaki Gine'li Abdalla Bari olduğu açıklandı. Suçlama yöneltilen 15 yaşındaki Gineli ve 16 yaşındaki Fildişi Sahili'nden kişilerinse yaşları 18'den küçük olduğu için kimlikleri duyurulmadı.

    Suçsuz olduklarını iddia eden 3 gencin kefalet talebini ise Yargıç Donatella Frendo Dimech, sanıkların Malta'da kefaleti ödeyecek herhangi bir bağları olmadığı ve henüz tankerdeki siviller, kaptan ve mürettebat dinlenmediği için reddetti.

    Mahkemeye çıkarılan 19 yaşındaki sanık, ülkesinde sosyoloji okuduğunu belirtirken, diğer iki genç orta okul öğrencisi olduklarını söyledi.

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    Libya'da kaçırılan tanker ele geçirildi
    © AA /
    Libya açıklarında tanker kaçıran göçmenler Malta polisine teslim edildi
    Malta yasalarına göre, bir geminin hukuksuz bir şekilde kontrolünün ele geçirilmesi, terör faaliyeti kapsamına giriyor. Yasalarda bu suçu işleyenlere 7 ile 30 yıl arasında hapis cezası öngörülüyor.

    Malta İçişleri Bakanlığı, gemideki düzensiz göçmenlerden 19'unun kadın, 12'sinin de çocuk olduğunu duyurmuştu.

    Tuzla'dan 22 Mart'ta hareket eden Palau Cumhuriyeti bayraklı "Elhiblu 1" isimli tankerin kaptan ve mürettebatı, Libya kıyılarından çıktıkları belirtilen ve Avrupa'ya doğru bir botla yol alan kötü şartlardaki 108 düzensiz göçmeni 27 Mart'ta kurtarmıştı.

    İtalyan basınında, geminin Libya'ya doğru gitmesi üzerine düzensiz göçmenlerin kaptan ve mürettebatı tehdit ederek kaçırdıkları, geminin yönünü Malta'ya doğru çevirdikleri haberleri yer almıştı.

    Geminin kaçırılması haberleri üzerine de Malta Donanması, söz konusu gemiye müdahale etmişti. 52 metrelik tankerin kaptanının Türk, 4 personelinin Hint ve birinin Libyalı olduğu bildirilmişti.

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    Etiketler:
    Göçmenler, Tanker, Palau, Malta, Türkiye
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