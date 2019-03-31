Slovakya'nın ilk kadın cumhurbaşkanı: Rakiplerine saldırmadan da kazanabilirsin

Slovakya'nın ilk kadın cumhurbaşkanı sıfatını resmen almaya hazırlanan Çaputova, parti siyasetinin dışındaki bir çevreden gelmesi ve hükümeti eleştiren söylemleriyle dikkat çekiyor.

GÖREVİ 15 HAZİRAN'DA DEVRALACAK

© AA / Erkin Keçi Kosova Cumhurbaşkanı, Slovakya'yı bağımsızlıklarını tanımaya çağırdı

Slovakya'da 16 Mart'ta düzenlenen seçimlerin birinci turunda en çok oyu alan Çaputova (yüzde 40) ve iktidardaki Yön- Sosyal Demokrat SMER Partisi adayı Maros Şefçoviç (yüzde 18) ikinci tura kaldı. Seçimlerin dünkü ikinci turunda, İlerici Slovakya Partisinin adayı Caputova ve Şefçoviç yarıştı.

Resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 58.4'ünü alan Çaputova, rakibi Şefçoviç'in yenilgiyi kabul etmesiyle birlikte yeni cumhurbaşkanı seçildi. Aynı zamanda ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı olan Çaputova, görevi 15 Haziran'da devralacak.

'SALDIRMADAN DA KAZANABİLİRSİN'

Çaputova, zaferini ilan ettiği teşekkür konuşmasını Slovakça, Çekçe, Macarca ve ülkedeki Roman topluluğuna hitaben Romanca yaptı.

"Rakiplerine saldırmadan da kazanabilirsin" mesajı veren Çaputova, "Bizi bir araya getiren şeylere bakalım. Kişisel çıkarların ötesinde bir işbirliğini teşvik edelim" dedi.

© REUTERS / David W. Cerny Gazeteci cinayeti Slovakya Başbakanı Fico'yu da yerinden etti

Çaputova, seçim kampanyası sırasında "Kötülüğe karşı durun" sloganı ile öne çıkmıştı.

YOLSUZLUKLA MÜCADELE

Zuzana Çaputova, ülkesindeki yolsuzlukları ortaya çıkarmak verdiği mücadeleyle biliniyor. Örneğin kendisi, Slovak siyasetçiler ve İtalyan mafyası arasındaki bağlantıları araştıran bir proje üzerine çalışan gazeteci Jan Kuciak ve sevgilisi Martina Kuşnirova'nın bir suikast sonucu öldürülmesi sonrası düzenlenen protesto gösterilerine katılmıştı. Çaputova, bu konuda savcıların ve polisin siyasi nüfuzunu kıracak sistematik bir değişim süreci başlatacağını açıklamıştı.

AYNI ZAMANDA ÇEVRE KORUMA ÖDÜLÜ SAHİBİ

© NASA. Radovan Stoklasa Öldürülen Slovak gazeteci Kuciak'ın İtalyan mafyası ile bağlantılı siyasi yolsuzluğu araştırdığı açıklandı

Çaputova aynı zamanda çevreyle ilgili konularda aktivist bir duruş sergiliyor ve bu alanda hukuk uzmanlığı bulunuyor. Çaputova, memleketi de olan Pezinok yakınlarında inşa edilmesi planlanan bir katı atık sahası projesinde yürütmeyi durdurma kararı alınmasına önayak olmuş, bu başarısıyla 2016'da çevrenin korunması alanında faaliyet gösteren kişilere verilen Goldman Çevre Ödülü'ne layık görülmüştü.

SEMBOLİK BİR GÖREV

Avukat olan 45 yaşındaki Çaputova'nın iki çocuğu bulunuyor. Çaputova çevrenin korunması, adalet ve yaşlıların bakımı gibi konularda etkin bir rol oynamak istiyor.

Slovakya'da Cumhurbaşkanlığı sembolik bir görev sayılıyor. Bu makama gelen kişinin uluslararası anlaşmaları onaylama, yüksek yargı üyelerini belirleme ve parlamento tarafından yapılan yasaları tekrar değerlendirmek üzere geri gönderme gibi yetkileri bulunuyor.