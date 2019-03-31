Slovakya'nın ilk kadın cumhurbaşkanı: Rakiplerine saldırmadan da kazanabilirsin

Slovakya'nın ilk kadın cumhurbaşkanı sıfatını resmen almaya hazırlanan Çaputova, parti siyasetinin dışındaki bir çevreden gelmesi ve hükümeti eleştiren söylemleriyle dikkat çekiyor.
GÖREVİ 15 HAZİRAN'DA DEVRALACAK
Resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 58.4'ünü alan Çaputova, rakibi Şefçoviç'in yenilgiyi kabul etmesiyle birlikte yeni cumhurbaşkanı seçildi. Aynı zamanda ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı olan Çaputova, görevi 15 Haziran'da devralacak.
'SALDIRMADAN DA KAZANABİLİRSİN'
Çaputova, zaferini ilan ettiği teşekkür konuşmasını Slovakça, Çekçe, Macarca ve ülkedeki Roman topluluğuna hitaben Romanca yaptı.
"Rakiplerine saldırmadan da kazanabilirsin" mesajı veren Çaputova, "Bizi bir araya getiren şeylere bakalım. Kişisel çıkarların ötesinde bir işbirliğini teşvik edelim" dedi.
YOLSUZLUKLA MÜCADELE
Zuzana Çaputova, ülkesindeki yolsuzlukları ortaya çıkarmak verdiği mücadeleyle biliniyor. Örneğin kendisi, Slovak siyasetçiler ve İtalyan mafyası arasındaki bağlantıları araştıran bir proje üzerine çalışan gazeteci Jan Kuciak ve sevgilisi Martina Kuşnirova'nın bir suikast sonucu öldürülmesi sonrası düzenlenen protesto gösterilerine katılmıştı. Çaputova, bu konuda savcıların ve polisin siyasi nüfuzunu kıracak sistematik bir değişim süreci başlatacağını açıklamıştı.
AYNI ZAMANDA ÇEVRE KORUMA ÖDÜLÜ SAHİBİ
SEMBOLİK BİR GÖREV
Avukat olan 45 yaşındaki Çaputova'nın iki çocuğu bulunuyor. Çaputova çevrenin korunması, adalet ve yaşlıların bakımı gibi konularda etkin bir rol oynamak istiyor.
Slovakya'da Cumhurbaşkanlığı sembolik bir görev sayılıyor. Bu makama gelen kişinin uluslararası anlaşmaları onaylama, yüksek yargı üyelerini belirleme ve parlamento tarafından yapılan yasaları tekrar değerlendirmek üzere geri gönderme gibi yetkileri bulunuyor.
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