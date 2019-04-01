Ukrayna'da devlet başkanını seçimlerin 2. turu belirleyecek: Komik adam ve çikolata kralı karşı karşıya

Ukrayna Yüksek Seçim Kurulu'nun yayınladığı verilere göre, 39 adayın katıldığı seçimlerde oyuncu-komedyen Vladimir Zelenskiy yüzde 30.4 oyla lider konumda. Roshen şekerleme fabrikalarıyla ünlü mevcut Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko ise yüzde 16.7 oyla ikinci sırada.
Eski Başbakan Yuliya Timoşenko da yüzde 13.08 oy oranına sahip.
İkinci turda da kazanırsa, Zelenskiy, 45 milyon nüfuslu Avrupa'daki en yoksul ülkelerinden birinin başına geçmiş olacak.
1998'DEN BERİ SİYASETTE OLAN POROŞENKO'YA KARŞI SIFIR DENEYİMLE ÖNDE
Zelenskiy'nin siyasi deneyimi ‘Halkın Uşağı' dizisinde beklenmedik şekilde devlet başkanı seçilen dürüst öğretmen rolü ile sınırlıydı. 41 yaşındaki Zelenskiy'nin adaylığını koymasının ardındansa siyaset yaşamı gerçek hayatta da başlamış oldu. Başta seçilmesi düşük ihtimal görülen Zelenskiy, yolsuzluk ve ekonomi alanında sorunların yaşandığı ülkede mevcut yönetimden duyulan hoşnutsuzlukla beraber avantaj kazandı.
Zelenskiy, seçilmesi halinde ülkenin doğusundaki seçimi sona erdirmek için tasarlanan Minsk barış sürecinin uygulanması yönünde hareket etmeyi vaat ediyor.
YOLSUZLUK VE YAŞAM STANDARTLARI FAKTÖRÜ
Poroşenko 2014'te darbe ile Viktor Yanukoviç'in iktidardan indirilmesinin ardından başa gelmişti.
Kiev Devlet Üniversitesi'nden ekonomi mezunu Poroşenko, siyasete 1998 yılında milletvekili olarak başladı ve 2000 yılında Yanukoviç'in Bölgeler Partisi'nin kurucularından biriydi. 2004 yılında Turuncu Devrim'in yönetimine yardım eden yakın dostu Viktor Yuşenko ile de güçlerini birleştirmişti.
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