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11:41 01 Nisan 2019
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    Ukrayna Vladimir Zelenskiy

    Ukrayna'da devlet başkanını seçimlerin 2. turu belirleyecek: Komik adam ve çikolata kralı karşı karşıya

    © REUTERS / Valentyn Ogirenko
    Avrupa
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    Ukrayna'daki devlet başkanlığı seçimlerinde sandıkların yüzde 50'sinden fazlası açıldı. Çikolata fabrikaları olan mevcut lider Pyotr Poroşenko'ya verilen oy oranı yüzde 16.7 iken, daha önce siyaset deneyimi olmayan komedyen Vladimir Zelenskiy'e destek oranı yüzde 30.2'ye çıktı.

    Ukrayna Yüksek Seçim Kurulu'nun yayınladığı verilere göre, 39 adayın katıldığı seçimlerde oyuncu-komedyen Vladimir Zelenskiy yüzde 30.4 oyla lider konumda. Roshen şekerleme fabrikalarıyla ünlü mevcut Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko ise yüzde 16.7 oyla ikinci sırada.

    Ukrayna'da seçim
    © REUTERS /
    Ukrayna'da sandıklar kapandı: İlk sonuçlara göre komedyen Zelenskiy önde
    Ülkedeki akıbet ise 21 Nisan'daki ikinci turda belli olacak.

    Eski Başbakan Yuliya Timoşenko da yüzde 13.08 oy oranına sahip.

    İkinci turda da kazanırsa, Zelenskiy, 45 milyon nüfuslu Avrupa'daki en yoksul ülkelerinden birinin başına geçmiş olacak.

    1998'DEN BERİ SİYASETTE OLAN POROŞENKO'YA KARŞI SIFIR DENEYİMLE ÖNDE

    Zelenskiy'nin siyasi deneyimi ‘Halkın Uşağı' dizisinde beklenmedik şekilde devlet başkanı seçilen dürüst öğretmen rolü ile sınırlıydı. 41 yaşındaki Zelenskiy'nin adaylığını koymasının ardındansa siyaset yaşamı gerçek hayatta da başlamış oldu. Başta seçilmesi düşük ihtimal görülen Zelenskiy, yolsuzluk ve ekonomi alanında sorunların yaşandığı ülkede mevcut yönetimden duyulan hoşnutsuzlukla beraber avantaj kazandı.

    Vladimir Zelenskiy
    © RT .
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    ABD'nin oyuncu ve 40. Devlet Başkanı Ronald Reagan'a benzetilen Zelenskiy, basına röportaj vermek yerine, mesajlarını sosyal medya üzerinden videolarla aktarmayı tercih ediyor. Diğer yandan Zelenskiy ayrıca bir avukat ve iş adamı, ancak kariyerine sahnede devam ediyor.

    Zelenskiy, seçilmesi halinde ülkenin doğusundaki seçimi sona erdirmek için tasarlanan Minsk barış sürecinin uygulanması yönünde hareket etmeyi vaat ediyor.

    YOLSUZLUK VE YAŞAM STANDARTLARI FAKTÖRÜ

    Poroşenko 2014'te darbe ile Viktor Yanukoviç'in iktidardan indirilmesinin ardından başa gelmişti.

    Ukrayna'da yerel seçim
    © Sputnik / Paul Pahomenko
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    Şekerlemecilikle bir servet sahibi olan Poroşenko, ilk döneminde Batı ile yakın ilişkiler kurdu. Ancak 53 yaşındaki Poroşenko'nun, ülkedeki yolsuzluk sorununu gidermek ve yaşam standartlarını iyileştirmek için pek bir adım atamadığı düşünülüyor.

    Kiev Devlet Üniversitesi'nden ekonomi mezunu Poroşenko, siyasete 1998 yılında milletvekili olarak başladı ve 2000 yılında Yanukoviç'in Bölgeler Partisi'nin kurucularından biriydi. 2004 yılında Turuncu Devrim'in yönetimine yardım eden yakın dostu Viktor Yuşenko ile de güçlerini birleştirmişti.

    Etiketler:
    devlet başkanı, Yolsuzluk, oy, sandık, seçim, Viktor Yanukoviç, Yuliya Timoşenko, Vladimir Zelenskiy, Pyotr Poroşenko, Ukrayna
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