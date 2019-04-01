Bulgar vekil: Türkiye, Bulgaristan toplumunu bölmeye çalışıyor

VMRO, Çavuşoğlu'nun sözlerine tepki olarak Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği önünde bir protesto gösterisi düzenledi.

Protesto sırasında açıklama yapan Cambazki, Çavuşoğlu'nun bu açıklamayla Ankara'ya Bulgaristan'ın iç işlerine müdahale konusunda sinyal gönderdiğini belirtti.

Cambazki, Türkiye'nin Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar (DOST) Partisi Genel Başkanı Lütfi Mestan aracılığıyla Bulgaristan'da toplumsal huzursuzluk yaratmaya ve toplumu bölmeye çalıştığını, bunun ayrılıkçılığa ve özerklik taleplerine yol açacağını vurguladı. Vekil, Ankara'nın bir diğer amacının Bulgaristan'da ulusal azınlıklar yaratmak olduğunu sözlerine ekledi.



TÜRK DIŞİŞLERİ'NDEN BULGAR BASININDAKİ HABERLERE YANIT

© AA / Lokman İlhan Lütfi Mestan'dan Bulgaristan Türklerine milli azınlık statüsü verilmesi çağrısı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Bulgaristan Dinler Yasası hakkında bu ülke basınında çıkan haberlere ilişkin, "Bazı art niyetli çevrelerin Türk — Bulgar dostluğunu zedelemek amacıyla bu yolu denedikleri düşünülmektedir. Ancak sağlam temeller üzerine kurulu olan Bulgaristan ile dostluğumuz bu gibi oyunlarla bozulamayacaktır" dedi.

İki ülke dışişleri bakanlarının birçok konuda birbirleriyle yapıcı ve dostane diyalog ve istişare halinde olmalarının doğal olduğuna dikkati çeken Aksoy, şunları kaydetti:

"Sayın Bakanımızın geçtiğimiz günlerde, Bulgaristan'da parlamentodan geçen Dinler Yasası değişiklikleri ve uluslararası normlar konusunda Bulgar Dışişleri Bakanı'yla geçmişte yaptığı bir görüşmeye atıfta bulunduğu bir konuşmanın, kelimeler yanlış çevrilerek Bulgaristan basınında farklı şekilde yorumlandığı ve çarpıtıldığı görülmektedir. Bazı art niyetli çevrelerin Türk — Bulgar dostluğunu zedelemek amacıyla bu yolu denedikleri düşünülmektedir. Ancak sağlam temeller üzerine kurulu olan Bulgaristan ile dostluğumuz bu gibi oyunlarla bozulamayacaktır."