İngiltere'de İşçi Partisi lideri Corbyn'in fotoğrafıyla atış talimine inceleme

Afganistan'ın başkenti Kabil'de çekildiği belirtilen video, Başbakan Theresa May'in Brexit çıkmazına bir çözüm bulabilmek adına Corbyn ile bir araya geleceklerini söylemesinden bir gün sonra dolaşıma girdi. İngiltere'de güvenlik görevlileri, Brexit nedeniyle siyasi liderlere yönelik düşmanca eylemlerin artabileceği konusunda alarma geçmişti.
Video has emerged of soldiers on a shooting range in Kabul firing at a target of Jeremy Corbyn. MOD confirms it as legit: pic.twitter.com/qOr84Aiivj— Alistair Bunkall (@AliBunkallSKY) 3 Nisan 2019
BAKANLIK: KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ
Savunma Bakanlığı görüntüleri kınadı ve olayla ilgili soruşturma başlattıklarını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sosyal medyada dolaşan videonun farkındayız. Bu davranış kesinlikle kabul edilemez ve ordunun beklenen yüksek standartların bir hayli altında kalıyor. Geniş çaplı soruşturma başlatıldı" denildi.
TEPKİ GELİNCE 'SAHTE' DEDİ
Eski bir asker olan ve videoyu yayanlar arasında yer alan Trevor Coult, Twitter'dan paylaştığı mesajda Afganistan'daki deneyimlerini yazmış ve "İşçi partisi lideri için iyi görünmüyor" ifadelerini paylaşmıştı.
Coult, gelen tepkilerin ardından videonun sahte olduğunu, görüntülerle oynandığının iddia etmişti.
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