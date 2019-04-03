İngiltere'de İşçi Partisi lideri Corbyn'in fotoğrafıyla atış talimine inceleme

Brexit çıkmazıyla uğraşan İngiltere'de ana muhalefetteki işçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'nin fotoğrafının askerler tarafından atış taliminde kullanıldığını gösteren video gündeme oturdu. Savunma Bakanlığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

© REUTERS / Peter Nicholls İngiltere'de cami ziyaret eden İşçi Partisi lideri Corbyn'e yumurtalı saldırı

‘Bununla mutlu olmak' şeklindeki bir ifadeyle paylaşılan videoda, paraşüt alayına ait üniformaları giymiş bir grup asker Corbyn'nin posterine ateş açarken görülüyor.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de çekildiği belirtilen video, Başbakan Theresa May'in Brexit çıkmazına bir çözüm bulabilmek adına Corbyn ile bir araya geleceklerini söylemesinden bir gün sonra dolaşıma girdi. İngiltere'de güvenlik görevlileri, Brexit nedeniyle siyasi liderlere yönelik düşmanca eylemlerin artabileceği konusunda alarma geçmişti.

Video has emerged of soldiers on a shooting range in Kabul firing at a target of Jeremy Corbyn. MOD confirms it as legit: pic.twitter.com/qOr84Aiivj — Alistair Bunkall (@AliBunkallSKY) 3 Nisan 2019

​BAKANLIK: KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ

Savunma Bakanlığı görüntüleri kınadı ve olayla ilgili soruşturma başlattıklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sosyal medyada dolaşan videonun farkındayız. Bu davranış kesinlikle kabul edilemez ve ordunun beklenen yüksek standartların bir hayli altında kalıyor. Geniş çaplı soruşturma başlatıldı" denildi.

© AA / Tolga Akmen 'Anlaşmasız Brexit riski ciddi ve gerçek'

İşçi Partisi'nden Alex Sobel konuyu parlamentoya taşıdı ve Savunma Bakanı Gavin Williamson hakkında soru önergesi verdi. Sobel, ayrıca videonun orijinal olduğuna dair bir kuşku olmadığını da belirtti.

TEPKİ GELİNCE 'SAHTE' DEDİ

Eski bir asker olan ve videoyu yayanlar arasında yer alan Trevor Coult, Twitter'dan paylaştığı mesajda Afganistan'daki deneyimlerini yazmış ve "İşçi partisi lideri için iyi görünmüyor" ifadelerini paylaşmıştı.

Coult, gelen tepkilerin ardından videonun sahte olduğunu, görüntülerle oynandığının iddia etmişti.