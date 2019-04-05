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    Yunanistan'da göçmenler Atina garında eylem yaptı

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    • Yunanistan'da göçmenler Atina garında eylem yaptı
    • Yunanistan'da göçmenler Atina garında eylem yaptı
    • Yunanistan'da göçmenler Atina garında eylem yaptı
    • Yunanistan'da göçmenler Atina garında eylem yaptı
    • Yunanistan'da göçmenler Atina garında eylem yaptı
    • Yunanistan'da göçmenler Atina garında eylem yaptı
    • Yunanistan'da göçmenler Atina garında eylem yaptı
    • Yunanistan'da göçmenler Atina garında eylem yaptı
    © AA / Ayhan Mehmet
    Yerel basında çıkan haberlere göre, sosyal medyada, Avrupa sınırlarının göçmenlere açıldığı yönündeki haberlerin çıkmasının ardından, Selanik bölgesindeki göçmenler, Kuzey Makedonya'ya geçmek için dün akşam saatlerinden itibaren Divata'daki Anagnostopulu Kampı önünde toplanmaya başladı.

    Yunanistan'ın başkenti Atina'da, diğer Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenler Atina Larissis Garı'nda eylem yaptı.

    Sabah saatlerinde gara bavul ve çantalarıyla gelen yaklaşık 200 göçmenin, binadaki bürolara girmesi ve raylara oturması nedeniyle tren seferleri durduruldu.

    Etiketler:
    eylem, göçmen, Atina Larissis Garı, Atina, Yunanistan
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    Yunanistan'da göçmenler Atina garında eylem yaptı
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