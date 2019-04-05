Yunanistan'da göçmenler Atina garında eylem yaptı

Sabah saatlerinde gara bavul ve çantalarıyla gelen yaklaşık 200 göçmenin, binadaki bürolara girmesi ve raylara oturması nedeniyle tren seferleri durduruldu.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da, diğer Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenler Atina Larissis Garı'nda eylem yaptı.
Sabah saatlerinde gara bavul ve çantalarıyla gelen yaklaşık 200 göçmenin, binadaki bürolara girmesi ve raylara oturması nedeniyle tren seferleri durduruldu.
Yunanistan'ın eski savunma bakan yardımcısı Kostas Isichos, İsrail'in, S-300 hava savunma sistemlerinin kodlarını ele geçirmek için Yunanistan'la ortak tatbikatlar yaptığı yönündeki iddiaların ‘yalan haber’ olduğuna inandığını söyledi. Ancak Isichos, bu iddianın gerçeklik payı olabileceğini de ekledi.
İngiltere Başbakanı Theresa May Avrupa Birliği'nden, Brexit'in 30 Haziran'a kadar ertelemesini istedi. Brexit'in bir kez daha ertelenmesi için İngiltere dışında AB üyesi diğer 27 ülkenin de onayı gerekiyor.
Rusya Ulaştırma Birliği’nin ortak ulaştırma sahası uygulama konusunu görüşmek için bir temsilci gönderilmesi teklifinin ardından, Ukrayna Altyapı Bakanı Vladimir Omelyan Rusya’nın başkenti Moskova’ya tankla gireceğini söyledi. Buna tepki gösteren Zaharova, ABD'nin Idaho eyaletindeki Moskova kentine atıfla "Sen ancak o Moskova'ya girersin" dedi.
Belçika, sömürgecilik faaliyetleri döneminde Belçikalı erkeklerin Kongolu kadınlar ile ilişkisinden dünyaya gelen çocukların kaçırılması ve yaşanan acılar nedeniyle özür diledi.
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