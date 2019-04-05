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20:02 05 Nisan 2019
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    Roma

    Roman karşıtı protestoda aşırı sağcılara kafa tutan genç, İtalyan solunun kahramanı oldu

    © Flickr/ Giorgio Galeotti
    Avrupa
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    İtalya başkentinde 70 Roman'ın geçici yerleştirilmesine karar verilen semtin sakinleri aşırı sağcıların öncülüğünde protesto düzenledi. Yüzlerce kişinin katıldığı eylem sırasında 15 yaşında, Simone adındaki bir genci aşırı sağcılara karşı azınlıkları savunurken gösteren video, büyük yankı yarattı.

    AB
    © REUTERS / Inquam Photos
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    İtalya'nın başkenti Roma'nın Torre Maura banliyösünde düzenlenen protestoda neo-faşist CasaPound partisinin bir lideri gazetecilere yerel halkın etrafta Roman istemediğini söylüyordu ki, 15 yaşındaki Simone elini kaldırıp araya girdi.

    "Ben sizin gibi düşünmüyorum" diyen genç şöyle devam etti:

    "Sizin burada Torre Maura'da yaptığınız halkın öfkesini suiistimal etmek. Siz bu öfkeyi kendi çıkarlarınız lehine oya dönüştürüyorsunuz."

    "Her tersliğin sebebini azınlıklarmış gibi göstermek, benim kafama yatmıyor. Siz eğer Avrupa fonlarıyla semte yatırım yapılmasından söz ediyorsanız, o fonlarla herkes için yatıırm yapılmalı, kimse geride bırakılmamalı. Ne İtalyanlar ne Romanlar ne de Afrikalılar kaderlerine terk edilmemeli."

    Gencin videosu birkaç saat içinde sosyal medyada çok yaygın biçimde paylaşıldı ve İtalyan medyasında yayımlandı. Bazı gazeteler onu 'solun yeni kahramanı' diye niteledi. İtalyan meclisinin eski başkanlarından, Hür ve Eşit partisinin lideri Laura Boldrini, "Simone 21. yüzyılın faşistlerine suratına banliyö sakinlerinin günlük sıkıntılarını sömürmemeleri gerektiğini söyledi" dedi.

    bebek
    © Flickr/ Katie Tegtmeyer
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    SİYAH BAYRAKLAR FORA

    Romanların kabul edileceği merkezin önünde araçların ve çöp konteynerlerinin ateşe verildiği protesto sırasında aşırı sağcı parti Forza Nuova "İstilaya ve etnik ikameye karşı siyah bayrakları ve İtalyan bayraklarını çekmeye hazırız" açıklamasını yayımladı.

    'AÇLIKTAN GEBERSİNLER'

    La Repubblica gazetesinin yayımladığı videoda protestocular Romanlar için getirilen yemekleri devirip üzerinde tepinirken  ve içlerinden biri "Açlıktan gebersinler" derken görüldü. 

    Silah
    © REUTERS / Steve Marcus
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    ROMANLARA BAŞKA ADRES ARANIYOR

    Koalisyon hükümetinin büyük ortağı olan popülist parti Beş Yıldız'ın hakimiyetindeki Roma belediye meclisi, protestolar karşısında geri adım atıp Romanları başka bir yere nakledeceğini duyurdu.

    Beş Yıldız'ın hükümet ortağı aşırı sağcı La Liga'nın lideri ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, haziranda, binlerce Roman'ı İtalya'dan sürme yemini etmişti.

    Etiketler:
    Roman, La Liga, Beş Yıldız, Forza Nuova, CasaPound, Matteo Salvini, Simone, Torre Maura, Roma, İtalya
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