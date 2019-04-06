Yunanistan Savunma Bakanı: F-35 alabiliriz

Bugünkü basın brifinginde, Pentagon'un, F-35'i satabilecekleri 5 ülke arasında Yunanistan'ın da bulunduğu açıklamasını değerlendiren Apostolakis, "F-16 modernizasyonu yanı sıra, yeni nesil savaş uçaklarına geçebilmemiz için aşamalı olarak alabileceğimiz yeni bir uçak seçme süreci içinde olduğumuzu çok iyi biliyorsunuz. Pentagon'un bu açıklaması bu planlarımıza yardımcı oluyor. Bunu değerlendireceğiz, tüm bileşenlere ve nasıl ilerleyeceğine bakacağız" dedi.

Yunanistan hükümeti bir yıl önce 85 adet F-16 jetinin Viper versiyonuna kadar modernize edilmesi kararını vermişti.

Bunun yanı sıra, eski Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos da ülkenin hava kuvvetlerini yenilemesi ve Türkiye'den geri kalmamak için F-35 alması gerektiğini defalarca dile getirmişti.