İngiliz polisi Assange'ı gözaltına aldı

WikiLeaks kurucusu Assange, 6 yıldır sığınma talebiyle bulunduğu Ekvador Büyükelçiliği binasında İngiliz polisi tarafından gözaltına alındı. Gözaltı işlemi İngiltere - Ekvador anlaşması kapsamında gerçekleştirildi. WikiLeaks gözaltını 'uluslararası hukukun çiğnenmesi' olarak tanımladı, İngiltere ise 'işbirliğinden ötürü' Ekvador'a teşekkür etti.

Wikileaks kurucusu Julian Assange, 2012'den beri kaldığı Ekvador'un Londra'daki büyükelçiliğinde gözaltına alındı.

İngiliz polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Ekvador'un verdiği sığınma hakkını geri çekmesinin ardından Assange'ın Ekvador Büyükelçiliği'nde gözaltına alınarak Londra Polis Merkezi'ne götürüldüğü belirtildi.

Yapılan açıklamada, "47 yaşındaki Julian Assange, Metropolitan Polis Servisi (MPS) yetkililerince Ekvador büyükelçiliğinde bugün gözaltına alındı. Assange, Westminster Magistrates' Mahkemesine çıkarılana kadar Londre Polis Merkezi'nde gözaltında tutulacak" ifadeleri kullanıldı.

ASSANGE: İNGİLTERE DİRENMELİ

Assange'ın gözaltına alınırken "İngiltere, (ABD Başkanı Donald) Trump yönetiminin bu girişimine direnmeli" diye bağırdığı duyuldu.

​WikiLeaks tarafından yapılan açıklamada ise, Ekvador'un Assange'ın sığınma hakkını yasa dışı şekilde geri çektiği ve İngiliz polisinin uluslararası hukuku çiğneyerek Assange'ı büyükelçilik binası içerisinde gözaltına aldığı vurgulandı.

URGENT: Ecuador has illigally terminated Assange political asylum in violation of international law. He was arrested by the British police inside the Ecuadorian embassy minutes ago.https://t.co/6Ukjh2rMKD — WikiLeaks (@wikileaks) April 11, 2019

Uluslararası organizasyonun blog sitesindeki açıklamada bu kararın, Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno'nun, kardeşi tarafından oluşturulan bir offshore hesabını kullandığına dair iddiaların üstünü kapatma girişimi olduğu savunulmuştu.

Wikileaks tarafından geçen hafta yapılan başka bir açıklamada ise, üst düzey bir Ekvador yetkilisinin, "Assange'ın günler hatta saatler içinde elçilik binasından çıkarılacağını ve gözaltına alınması için İngiltere ile anlaşmaya varıldığını söylediği" belirtilmişti.

Assange, 2012 yılından beri sığınma talebiyle Ekvador büyükelçiliğinde yaşıyordu.

İNGİLTERE'DEN 'ÖLÜM CEZASIYLA KARŞILAŞABİLECEĞİ ÜLKEYE GÖNDERİLMEME' GARANTİSİ

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno ise, yaptığı açıklamada Assange'ın iltica talebinin kabul edilmediğini duyurdu. Moreno ayrıca, Asssange'ın 'ölüm cezasıyla karşılaşabileceği bir ülkeye gönderilmemesi' yönünde İngiltere'den garanti aldıklarını da belirtti.

Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir video yoluyla açıklamalarda bulunan Moreno, "Bağımsız bir şekilde alınan karara göre Ekvador, uluslararası sözleşmeleri ve günlük yaşam protokollerini defalarca ihalal etmesinin ardından Assange'ın sığınma statüsünü geri çekti" ifadelerini kullandı.

In a sovereign decision Ecuador withdrew the asylum status to Julian Assange after his repeated violations to international conventions and daily-life protocols. #EcuadorSoberano pic.twitter.com/pZsDsYNI0B — Lenín Moreno (@Lenin) April 11, 2019

​HUNT'TAN MORENO'YA TEŞEKKÜR

© REUTERS / Kevin Lamarque Trump: Assange hakkında hiçbir şey bilmiyorum

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Ekvador Devlet Başkanı Moreno'ya 'İngiltere ile işbirliğinden ötürü' teşekkür etti ve Asange'ın 'adaletin karşısına çıkacağını' söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığının çok sayıda yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara neden olan Assange, 2012'den beri Londra'nın Knightsbridge semtindeki Ekvador Büyükelçiliğinin bir odasında yaşıyordu.

Hunt ayrıca, Assange'nın 'kahraman olmadığını' söyledi ve yakalanmasının yıllar süren diplomatik bir sürecin sonucu olduğunu belirtti.

SNOWDEN: BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN KARANLIK BİR AN

ABD'nin gizli dinleme faaliyetlerini ortaya çıkaran eski ABD Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) çalışanı Edward Snowden da, yaptığı açıklamada Assange'ın gözaltına alınmasını "Basın özgürlüğü için karanlık bir an" ifadeleriyle yorumladı.

Assange'ın gözaltına alınmasını 'keyfi' ve 'insan haklarının ihlali' olarak tanımlayan Snowden ayrıca Twitter hesabından Birleşmiş Milletler'in (BM) konuyla ilgili bir açıklamasının ekran görüntüsünü paylaşarak Assange'ın bir an önce serbest bırakılması gerektiğini savundu.

Important background for journalists covering the arrest of Julian #Assange by Ecuador: the United Nations formally ruled his detention to be arbitrary, a violation of human rights. They have repeatedly issued statements calling for him to walk free--including very recently. pic.twitter.com/fr12rYdWUF — Edward Snowden (@Snowden) 11 Nisan 2019

​ASSANGE'IN AVUKATI:ABD'NİN İADE TALEBİ ÜZERİNE GÖZALTINA ALINDI

Assange'ın avukatı da yaptığı açıklamada, Assange'ın 'ABD'nin iade talebi' ile 'Kefalet şartlarını ihlal' gerekçeleriyle gözaltına alındığını belirtti.

İSVEÇ'E İADE KARARI ALINMIŞTI

© AP Photo / Frank Augstein Rusya Dışişleri’nden Batı medyasına ‘Assange’ yanıtı

İngiliz mahkemesi, Assange'ın 2010'da iki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti.

Assange, hakkındaki iade kararının ardından Haziran 2012'de İsveç'e iadesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

İsveç mahkemesi, 2017'de Assange hakkındaki davaları düşürmüştü. Ekvador, Assange'ın siyasi iltica başvurusunu kabul etmiş ve vatandaşlık vermişti.

Ekvador hükümeti tarafından Mart 2018'de yapılan açıklamada, sosyal medyadan gönderdiği mesajlarla ülkenin uluslararası ilişkilerini tehlikeye attığı için Assange'ın internet erişiminin kesildiği bildirilmişti.