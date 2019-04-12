Fransa: İstemediği sürece Assange'a sığınma hakkı tanımayacağız

© Sputnik / Vitaliy Podvitski WikiLeaks kurucusu Julian Assange gözaltında

Fransa'nın Avrupa İşleri Bakanı Amelie de Montchalin bugün katıldığı radyo programında yaptığı açıklamada, Avrupa'nın muhbirleri korumak için özel önlemler aldığını ancak Fransa'nın Assange'dan herhangi bir sığınma hakkı talebi gelmediğini söyledi.

Montchalin, "Ne yapmak istediğini dinlemeliyiz ancak sığınma talep etmeyen birine biz bunu teklif edemeyiz" dedi.

The Latest: France's government says it won't consider offering Julian Assange political asylum unless he asks for it. https://t.co/qLNSQLjWo3 — The Associated Press (@AP) April 12, 2019

​Assange’ın Fransız avukatı Juan Branco, Wikileaks kurucusunu Londra'da tutulduğu hapishaneden Fransa’ya getirmek ve ABD'ye iadesinin engellenmesine yardımcı olması için dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a başvurmuştu.

‘FRANSA’DA BİR ÇOCUĞU VAR’

Branco, Macron'un Assange'ı Fransa korumasına almak için arabuluculuk yapmasının iyi olacağını, Assange'ın Fransa'da küçük bir çocuğunun bulunduğunu söylemişti.

Cumhurbaşkanı Macron bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı.

ASSANGE'IN ANNESİ: LÜTFEN SABIRLI, NAZİK VE KİBAR OLUN

Öte yandan, Julian Assange'ın annesi Christine Assange, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, oğlunun yıllarca temiz hava, egzersiz ve tıbbi bakımdan mahrum kaldığını belirterek, polis ve mahkeme personelinden 'sabırlı, nazik ve kibar olmalarını' istedi.

A mother's plea to police, prison officers, court staff re my son Julian



Hes been



*8 yrs detained

WITHOUT charge



*6yrs deprived fresh air, exercise,sun/VitD



*3 yrs sick/in pain denied proper medical/dental care



*1yr isolated/tortured



Please be patient, gentle & kind to him https://t.co/VhuqbkgCRx — Mrs. Christine Assange (@AssangeMrs) April 12, 2019

​WikiLeaks kurucusu Julian Assange dün Londra'da tutuklandı ve Wikileaks'in on binlerce gizli hükümet belgesinin yayınlanmasıyla ilgili ABD'nin suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.