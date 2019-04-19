Almanya, Kırım ve Donbass’taki insan haklarını izleyecek için bir komisyon kuruyor

Alman parlamentosunda AfD’li milletvekili Waldemar Herdt, Almanya’da Kırım ve Donbass’taki insan hakları durumunu gözlemleyecek uluslararası bir komisyonun kurulacağını belirtti.

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Kırım’daki Yalta Uluslararası Ekonomi Forumu’na katılan Almanya için Alternatif (AfD) partili milletvekili Herdt, Sputnik’e açıklamasında, “Kendi girişimimizle uluslararası insan hakları komisyonu kuruyoruz. Komisyon, Kırım ve Donbass’taki durumu izleyecek” dedi.

Avrupa Birliği’nin 6 ülkesinin milletvekillerinin de bu komisyonun çalışmalarına katılmak isteğini dile getirdiğini anlatan Alman politikacı, komisyonun merkez ofisinin Berlin’de bulunacağını söyledi.

Herdt, “Bu alternatif insan hakları örgütü olacak. Bu konuda tam tarafsız çalışan bir örgütü görmüyorum. Her zaman bu veya başka tarafın ideolojik dogmaları oluyor” ifadelerini kullandı.