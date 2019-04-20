Sarı Yelekler protestoları 23. haftasına girdi: En az 128 gözaltı

Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen Sarı Yelekler, 23. haftasına girdi.

Dün, Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sarı Yelekler'in Paris'in Champs-Elysees Caddesi ve çevresinde gösteri düzenlemesine izin verilmediği belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca, pazartesi günü çıkan yangında büyük hasar görmesi nedeniyle 856 yıllık Notre Dame Katedrali'nin çevresinde de eylem yapılmasının yasaklandığı kaydedilmişti.

Ancak Sarı Yelekler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı seslerini bir kez daha duyurmak için bugün de sokaklarda.

Sabah saatlerinde başlayan protestoda yaklaşık 60 bin polisin görevlendirildiği belirtildi.

Gösterinin başlamasından kısa bir süre sonra polis, biber gazıyla müdahalede bulunurken en az 128 kişi de gözaltına alındı. Bazı eylemciler müdahale sırasında yaralandı.

L’un des #Giletsjaunes du cortège avançant vers la place de la #République a été blessé à la tête. Un autre manifestant a quant à lui été blessé à la jambehttps://t.co/Ykh7aprIT0 #Acte23 #ActeXXIII #20Avril pic.twitter.com/KEFOgwAkDR — Sputnik France (@sputnik_fr) April 20, 2019

​Eylemciler polise taş ve şişe fırlatarak karşılık verdi, bir polis memuru bu nedenle yaralandı.

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Holy Shit. Situation borderline insurrectional near Place de la Republique in #Paris

right now. It's anyone's guess how this day is going to turn out. #GiletsJaunes #YellowVests #ActeXXIII pic.twitter.com/3ZANngr0Ld — Simply Beautiful (@SimplyBeautific) April 20, 2019

Eylemcilerden bir grup ise dükkanlara saldırdıkları, çöpler ve araçların yakıldığı anlar da kameralara yansıdı.

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​AFP, yaklaşık 200 göstericinin Elysee Sarayı'na gitmek istediğini ancak polis tarafından durdurulduklarını açıkladı.

Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen Sarı Yelekler'in eylemleri, 18 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor. Eylemlerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti.