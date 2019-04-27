Rada vekili: Çernobil faciasının tekrar etme tehlikesi var

Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada vekili Sergey Şahov, ülke genelinde gerçek bir ekolojik felakete yol açabilecek bir dizi işletmenin faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

Ukraynalı NewsOne televizyonuna konuşan Şahov, Ukrayna’da faaliyet gösteren bazı işletmelerde gerçek bir ekolojik felakete yol açmaya yetecek tehlikeye karşı uyardı.

Bazı işletmelerde ve özellikle Zaporojye Nükleer Santrali’nde yaşanabilecek bir çevre felaketinin büyüklüğünün Çernobil’de meydana gelen kaza ile karşılaştırılabilir olduğunu savunan Şahov, bu tür işletmelerde çalışan kişilerin sıklıkla kendisine başvurarak, denetimsizlik sonucu ve sorumlu kurumların kontrol sağlamaması nedeniyle meydana gelen çeşitli tehlikeli durumlar hakkında bilgi verdiklerini anlattı:

“Böylelikle bu işletmeler mini Çernobil, saatli bomba haline geliyor. Ukrayna’da her adımda çevre faciası söz konusu.”

NE OLMUŞTU?

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 110 kilometre uzaklığındaki Çernobil Nükleer Santrali'nde 26 Nisan 1986'da bir deneme esnasında kaza meydana gelmiş ve tesisin 4. enerji blokunda patlama olmuştu. Patlamadan dolayı havaya yayılan nükleer bulut, bölge ve dünya üzerinde milyonlarca insanı olumsuz etkilenmiş, kanser vakalarında artış yaşanmıştı.

Facia sonrasında yayılan radyasyon Belarus’ta da 46.500 kilometre karelik (toplam alanın yüzde 23’ü) bir alanı etkilemişti. Ukrayna’nın 50 bin metrekarelik alandaki 12 bölgesi zarar görmüş, olaydan ayrıca Rusya’daki 2.6 milyon kişi nüfuslu 19 bölge etkilenmişti.