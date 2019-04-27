Alman politikacı: Kuzey Akım-2’nin iptali Almanya’nın geleceğiyle oynamak demek

Alman politikacı Schwesig, Avrupa Komisyonu Başkan Adayı Manfred Weber’in Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesini engellemek için elinden geleni yapacağı açıklamasını sert bir dille eleştirdi.

ZDF’nin aktardığına göre, Almanya Sosyal Demokrat Partisi üyesi ve Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti Başbakanı Manuela Schwesig, Kuzey Akım-2’yi engelleme çabalarının enerji politikası açısından sorumsuzca olduğunu söyledi.

© AP Photo / Sait Serkan Gurbuz Pompeo'dan Avrupa’yı Kuzey Akım-2’den vazgeçmeye ikna edemedikleri itirafı

Almanya’nın 2038 yılına kadar tamamen nükleer ve kömür enerjilerinden vazgeçmek istediğini hatırlatan politikacı, “Diğer enerji türlerine, öncelikle çevre dostu enerji kaynaklarına geçmemiz gerekiyor. Bu durumda geçici bir çözüm olarak doğalgaz teminine ihtiyacımız var” dedi.

Schwesig, “Ülkemizin geleceğiyle oynamamalıyız” diye kaydetti.

Avrupa Komisyonu Başkan Adayının bu açıklamayı Polonya medyasına yaptığına dikkat çeken Alman politikacı, Weber’in tüm Almanya’nın çıkarını temsil etmesi gerektiğini belirterek, ülkesinin ve halkının uzun yıllardır desteklediği bu projeye karşı olduğunu Alman vatandaşlarına Polonya gazetesi üzerinden bildirmesinin garip olduğunu kaydetti.

Avrupa’nın doğalgaz teminini çeşitlendirme ve enerji güvenliğini artırma amacıyla yapılan Kuzey Akım-2 projesine Almanya, Avusturya ve Norveç gibi ülkeler destek verirken ABD, Ukrayna, Polonya ve bazı diğer ülkeler karşı çıkıyor.