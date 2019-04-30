Polonyalılar hükümetin 'sanat sansürünü' muz yiyerek protesto etti

Geçen hafta, Varşova Ulusal Müzesi, Natalia LL isimli sanatçının eseri olan çıplak bir kadının muz yediği figürlü görseli ve videolu eserleri müzeden kaldıracaklarını duyurdu. Nedeni ise Müze Müdürü Jerzy Miziolek'in, söz konusu eserle ilgili Kültür Bakanlığı'ndan uyarı almasıydı.
Polonyalı haber sitesi Onet.pl 'e açıklama yapan Miziolek 'Consumer Art' isimli eserlerin zaten ziyaretçilerden şikayet aldığını ve 'hassas gençleri irite edebileceğini' söyledi.
The National Museum of Warsaw announced last week that it intends to remove the 1973 video "Consumer Art" by artist Natalia LL. https://t.co/Mqo58EJO1U pic.twitter.com/ZOnrMeMKmm— CNN Style (@CNNStyle) April 30, 2019
Hükümetin tutumu ve Miziolek'in bu sözleri sanatseverleri harekete geçirdi. Karara karşı çıkan birçok kişi, hükümetin 'sanat sansürü' uyguladığını belirtti ve sosyal medyada protesto başlattı. Kullanıcılar,muz yerken çektikleri fotoğraflarını #BananowyProtest (Muz Protestosu) ve #bananaselfie (Muz selfiesi) etiketiyle paylaştı.
Ancak sosyal medyada başlayan 'Muz Protestosu' bugün sokağa da sıçradı. Varşova Ulusal Müzesi'nin önünde buluşarak muz yiyen eylemciler, 'muz devrimi' ve 'sanat özgürdür' sloganları attı.
Wczoraj z @K_Smiszek protestowaliśmy przeciw cenzurze, którą chce wprowadzić @PiotrGlinski pod @Muzeum_Narodowe w Warszawie. Sztuka jest wolna lub nie ma jej wcale!— Hanna Gill-Piątek (@HannaGillPiatek) April 30, 2019
#BananaGate #BananowyProtest pic.twitter.com/UYWcoXp8Dt
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