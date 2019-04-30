Polonyalılar hükümetin 'sanat sansürünü' muz yiyerek protesto etti

Polonya'nın başkenti Varşova'daki Ulusal Müze'de sergilenen muz yiyen kadın figürünün olduğu sanat eserinin 'müstehcen' olduğu gerekçesiyle kaldırılmasına tepki gösteren yüzlerce kişi hükümetin kararını muz yiyerek protesto etti.

Geçen hafta, Varşova Ulusal Müzesi, Natalia LL isimli sanatçının eseri olan çıplak bir kadının muz yediği figürlü görseli ve videolu eserleri müzeden kaldıracaklarını duyurdu. Nedeni ise Müze Müdürü Jerzy Miziolek'in, söz konusu eserle ilgili Kültür Bakanlığı'ndan uyarı almasıydı.

Polonyalı haber sitesi Onet.pl 'e açıklama yapan Miziolek 'Consumer Art' isimli eserlerin zaten ziyaretçilerden şikayet aldığını ve 'hassas gençleri irite edebileceğini' söyledi.

The National Museum of Warsaw announced last week that it intends to remove the 1973 video "Consumer Art" by artist Natalia LL. https://t.co/Mqo58EJO1U pic.twitter.com/ZOnrMeMKmm — CNN Style (@CNNStyle) April 30, 2019

Hükümetin tutumu ve Miziolek'in bu sözleri sanatseverleri harekete geçirdi. Karara karşı çıkan birçok kişi, hükümetin 'sanat sansürü' uyguladığını belirtti ve sosyal medyada protesto başlattı. Kullanıcılar,muz yerken çektikleri fotoğraflarını #BananowyProtest (Muz Protestosu) ve #bananaselfie (Muz selfiesi) etiketiyle paylaştı.

View this post on Instagram #stopcenzurze#wolnasztuka#mnw#banan#więcejbananów#protest#narodowejedzeniebananów#obronasztuki#bananaselfie#dzieńwolnejsztuki 🍌 🍌 🍌 A post shared by Olga (@o.lilo) on Apr 29, 2019 at 6:00am PDT

Ancak sosyal medyada başlayan 'Muz Protestosu' bugün sokağa da sıçradı. Varşova Ulusal Müzesi'nin önünde buluşarak muz yiyen eylemciler, 'muz devrimi' ve 'sanat özgürdür' sloganları attı.

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Eyleme katılanlardan Justyna Piechuta, CNN'e yaptığı açıklamada müzenin kararını 'berbat' olarak nitelendirdi ve "Bugünün dünyasında birinin cinsellik hakkındaki görüşleri nedeniyle sanatı yasaklamaya çalışmasını anlamıyorum" dedi.

Söz konusu eserin hali hazırda müzede yıllardır sergilendiği belirtildi.