AB'den Venezüella'da 'her türlü şiddetten kaçınma ve itidal' çağrısı

Avrupa Birliği (AB), Venezüella'daki darbe girişimine ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, "Her türlü şiddetten kaçınma ve itidal" çağrısında bulundu.

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin 28 üye ülke adına yaptığı yazılı açıklamada, "Venezüella'daki krizin tek çözümü siyasi, barışçıl ve demokratik yollarla sağlanabilir" vurgusu yapıldı.

Açıklamada, "AB, her türlü şiddete karşı çıkıyor ve daha fazla hayat kaybını ve gerginliğin tırmanmasını engellemek için itidal çağrısında bulunuyor" ifadeleri yer aldı.

AB'nin Venezüella halkına ve meşru isteklerine güçlü bir şekilde destek verdiği kaydedilen açıklamada, demokrasi ve hukukun üstünlüğünün tekrar inşa edilmesi için her türlü çabaya destek vermeye hazır olunduğu belirtildi.