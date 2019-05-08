İngiltere Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılacak

İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Lidington, "(Brexit) Süreci AP seçimleri için gereken yasal süre içinde tamamlamak maalesef mümkün olmayacak" dedi.
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Ülkenin AP seçimlerine girmesine yönelik hazırlıkların tedbiren zaten başlatıldığını hatırlatan Lidington, bunların devam edeceğini belirtti.
Bununla birlikte Lidington, Brexit sürecini İngiliz milletvekillerinin AP’deki görevlerine resmen başlamalarından önce bitirmeyi amaçladıklarını vurguladı.
Devlet Bakanı Lidington, Başbakan Yardımcısı Damian Green'in 2017 sonunda istifa etmesinin ardından yeni atama yapılmaması nedeniyle İngiltere'de Başbakan Theresa May'in yardımcılığını fiilen yürütmeye başlamıştı.
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AP seçimleri 23 Mayıs’ta yapıldıktan sonra seçilen milletvekillerinin temmuz ayında parlamentoda görevlerine resmen başlamaları gerekiyor.
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