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10:39 13 Mayıs 2019
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    Almanya - Türkiye

    Türkiye'den Almanya'ya iltica başvurularında düşüş

    © REUTERS / Fabrizio Bensch
    Avrupa
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    Türkiye’den Almanya’ya darbe girişiminden sonra artan iltica başvuruları 2019 yılında ilk kez azalma kaydetti. Bu yıl ayda ortalama 737 kişi iltica başvurusu yaptı. Geçen yıl ise aylık ortalama başvuru sayısı 888’di.

    Türkiye'den Almanya'ya iltica başvurusu yapanların sayısı uzun süreden beri ilk kez 2019'da azalma gösterdi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- Almanya Başbakanı Angela Merkel
    © REUTERS / Ümit Bektaş
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    DW Türkçe’de yer alan habere göre Federal İçişleri Bakanlığı, Sol Parti Meclis Grup Başkan Vekili Sevim Dağdelen'in Türkiye'den Almanya'ya iltica başvuruları hakkında verdiği soru önergesini yanıtladı. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre bu yıl Ocak-Mart ayları arasında Türkiye'den Almanya'ya 2 bin 212 kişi iltica başvurusu yaptı.

    Buna göre aylık başvuru sayısı ortalama 737. 2018 yılının tamamında Türkiye'den Almanya'ya yapılan iltica başvurularının sayısı 10 bin 655'di. Aylık ortalama iltica başvurularının sayısı 888'di.

    2019'ın ilk üç ayında Türkiye'den Almanya'ya sığınmak isteyen her iki kişiden birinin başvurusu kabul edildi. Ocak ayında başvurusu kabul edilenlerin oranı yüzde 55.1, Şubat'ta yüzde 55.5, Mart'ta ise yüzde 56.4'dü.

    DARBE GİRİŞİMİNDEN SONRA ARTIŞ

    Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer
    © AFP 2019 / Hannibal Hanschke
    Almanya İçişleri Bakanı'ndan 'iltica talebi reddedilenler gözaltına alınsın' talebi
    Türkiye'de 2016 Temmuz'undaki darbe girişiminden bu yana Almanya'ya iltica başvuruları ciddi oranda artış kaydetti. Alman Federal Göç ve Mülteci Dairesi'ne (Bamf) göre 2013'den 2015'e dek Türkiye'den Almanya'ya her yıl ortalama bin 800 kişi iltica başvurusu yaptı. 2016'da başvuru sayısı 5 bin 742, 2017'de 8 bin 483, 2018'de ise 10 bin 655'e yükseldi..

    Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen Alman Haber Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada, Türkiye'den Almanya'ya iltica başvurularının son yıllarda artmasını, ‘alarm sinyali’ diye nitelendirdi. Dağdelen, "Erdoğan'ın Türkiyesi'nden kaçıp cezaevi kovuşturma nedeniyle Almanya'ya sığınmak isteyen her iki kişiden biri Almanya'da sığınma alıyorsa, Boğaziçi'nde (Türkiye'de) demokrasi ve hukuk devleti yok demektir" dedi.

    Dağdelen Alman hükümetini de eleştirdi. Sol Parti milletvekili, "Alman hükümetinin bu son gelişmeler (iltica başvuruları) ve gazeteci Deniz Yücel'in işkence suçlamaları nedeniyle harekete geçme konusunda bir ihtiyaç görmemesi, ürkütücü" dedi.

    YÜCEL'DEN İŞKENCE SUÇLAMASI

    Deutsche Welle Türkiye muhabiri Deniz Yücel
    Twitter
    Deniz Yücel: Alman hükümeti, Türkiye'de özgür, demokratik ve laik bir toplum isteyenlere ihanet etti
    Türkiye'de ‘terör örgütü propagandası’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamalarıyla tutuksuz yargılanan Alman ve Türk vatandaşı gazeteci Deniz Yücel, yargılandığı dava kapsamındaki savunmasını geçen Cuma günü Berlin Tiergarten Asliye Mahkemesi'nde yapmıştı. Yücel savunmasında Silivri Cezaevi'nde işkenceye maruz kaldığını söylemiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ya da yakın çevresinin sorumlu olduğunu belirtmişti.

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    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Yücel, Alman Haber Ajansı, Alman Federal Göç ve Mülteci Dairesi, Sevim Dağdelen, Federal İçişleri Bakanlığı, Sol Parti, iltica başvurusu, iltica, Almanya, Türkiye
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