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15:27 17 Mayıs 2019
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    Katolik kilisesi

    Polonya, pedofillere verilen hapis cezalarını iki katına çıkaracak

    © AP Photo / Peter Morrison
    Avrupa
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    Nüfusun çoğunluğunun koyu Katolik olduğu Polonya'da rahiplerin çocuk istismarıyla ilgili bir belgeselin infial yaratmasının ardından pedofillere verilen hapis cezalarının iki katına çıkarılması için tasarı sunuldu. 

    Papa Francis
    © AP Photo / Andrew Medichin
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    Polonya'da şimdiki halde bir pedofil en fazla 30 yıl hapis cezasına mahkum edilebiliyor, en vahim vakalarda müebbet hapis alabiliyor. İktidardaki aşırı muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi, bu cezaları iki katına çıkarmaya yönelik yasa değişikliği önerisini meclise sundu. Değişikliğin hem meclis hem de senatoda onaylanması gerekiyor. 

    AP SEÇİMİNE 10 GÜN KALA

    Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin 10 gün öncesine denk gelen yasa değişikliği önerisiyle ilgili iktidar partisi "Aylardır hazırlıyorduk" iddiasında bulundu.

    AP seçimleriyle ilgili anketlere göre, Katolik Kilisesi ile sıkı bağları bulunan Hukuk ve Adalet Partisi, muhalefet partilerinin oluşturduğu Avrupa Koalisyonu ile başa baş gidiyor. 

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    © AFP 2019 /
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    'SAKIN KİMSEYE SÖYLEME' BELGESELİ 18 MİLYONDAN FAZLA İZLENDİ

    Polonya Katolik Kilisesi'ndeki rahiplerin çocukları cinsel istismarını konu alan 2019 tarihli belgesel, 18 milyondan fazla kez izlendi.

    YÜZLEŞMELER GİZLİ KAMERAYLA GÖRÜNTÜLENDİ

    'Sakın Kimseye Söyleme' (Just Don't Tell Anyone) isimli belgesel, kurbanların uğradıkları cinsel saldırılarla ilgili dehşet verici anlatımlarına yer veriyor.

    Katolik Kilisesi'nin en üst en üst düzey üçüncü ismi olan Vatikan Hazinedarı Avustralyalı Kardinal George Pell
    © AFP 2019 / ANDREAS SOLARO
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    Kurbanların istismarcı rahiplerle yüzleşme yaptıkları anların gizli kamera görüntülerini de içeriyor.

    Rahiplerden bazıları cinsel saldırıda bulunduklarını kabul ediyor.  

    BELGESELE KARŞI POLİSİYE TEDBİRLER

    Toplumsal bağış toplanarak bağımsız şekilde çekilen belgeselin Varşova ve Gdansk kentlerinde Katolik Kilisesi'nin öncephesine yansıtılarak gösterilmesi girişimleri, polis tarafından engellendi.

    Adalet Bakanlığı Zbigniew Ziobro, belgeseli soruşturması için bir savcı ekibi görevlendirdi. 

    Polonya’da rahipler, Harry Potter’i ‘büyü kitabı’ diye yaktı
    © Fotoğraf : Twitter
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    Belgeselin tetiklediği yasa değişikliği önerisiyle ilgili Başbakan Mateusz Morawiecki ise şunları söyledi:

    "Pedofili suçuna tecilli ceza uygulanmamalı. Kesin kararlı olduğumuz bu konuya yasa şeklini vermek istiyoruz. Birilerinin korumasına emanet edilen en genç insanların güvenine ihanet etmekten daha ciddi bir suç düşünmek zor. Dolayısıyla hem laik hem de kiliseyle bağlantılı olanlar dahil çok çeşitli kurumlarda korumakla görevli kişilerin hepsi böyle bir suç durumunda çok daha ağır cezalara çarptırılacak. Teklifimizde bunun yansımasını görebilirsiniz."  

    © AFP 2019 / INA FASSBENDER
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    KİLİSE, 30 YILDA 400 VAKAYI KABUL ETTİ

    Piskoposlar çocuk istismarını örtbas etmekle suçlanırken Başpiskopos Wojciech Polak kurbanlardan özür dilemişti.

    Mart ayında Polonya Katolik Kilisesi, son 30 yılda yaklaşık 400 din adamının çocuklara cinsel istismarda bulunduğuna dair açıklama yapmıştı. 

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    Etiketler:
    Hukuk ve Adalet Partisi (PiS), belgesel, çocuk istismarı, çocuklara cinsel taciz, Katolik Kilisesi, Polonya
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