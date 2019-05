Polonya, pedofillere verilen hapis cezalarını iki katına çıkaracak

© AP Photo / Andrew Medichin Papa Francis'den Vatikan için cinsel istismar yasası

Polonya'da şimdiki halde bir pedofil en fazla 30 yıl hapis cezasına mahkum edilebiliyor, en vahim vakalarda müebbet hapis alabiliyor. İktidardaki aşırı muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi, bu cezaları iki katına çıkarmaya yönelik yasa değişikliği önerisini meclise sundu. Değişikliğin hem meclis hem de senatoda onaylanması gerekiyor.

AP SEÇİMİNE 10 GÜN KALA

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin 10 gün öncesine denk gelen yasa değişikliği önerisiyle ilgili iktidar partisi "Aylardır hazırlıyorduk" iddiasında bulundu.

AP seçimleriyle ilgili anketlere göre, Katolik Kilisesi ile sıkı bağları bulunan Hukuk ve Adalet Partisi, muhalefet partilerinin oluşturduğu Avrupa Koalisyonu ile başa baş gidiyor.

'SAKIN KİMSEYE SÖYLEME' BELGESELİ 18 MİLYONDAN FAZLA İZLENDİ

Polonya Katolik Kilisesi'ndeki rahiplerin çocukları cinsel istismarını konu alan 2019 tarihli belgesel, 18 milyondan fazla kez izlendi.

YÜZLEŞMELER GİZLİ KAMERAYLA GÖRÜNTÜLENDİ

'Sakın Kimseye Söyleme' (Just Don't Tell Anyone) isimli belgesel, kurbanların uğradıkları cinsel saldırılarla ilgili dehşet verici anlatımlarına yer veriyor.

Kurbanların istismarcı rahiplerle yüzleşme yaptıkları anların gizli kamera görüntülerini de içeriyor.

Rahiplerden bazıları cinsel saldırıda bulunduklarını kabul ediyor.

BELGESELE KARŞI POLİSİYE TEDBİRLER

Toplumsal bağış toplanarak bağımsız şekilde çekilen belgeselin Varşova ve Gdansk kentlerinde Katolik Kilisesi'nin öncephesine yansıtılarak gösterilmesi girişimleri, polis tarafından engellendi.

Adalet Bakanlığı Zbigniew Ziobro, belgeseli soruşturması için bir savcı ekibi görevlendirdi.

Belgeselin tetiklediği yasa değişikliği önerisiyle ilgili Başbakan Mateusz Morawiecki ise şunları söyledi:

"Pedofili suçuna tecilli ceza uygulanmamalı. Kesin kararlı olduğumuz bu konuya yasa şeklini vermek istiyoruz. Birilerinin korumasına emanet edilen en genç insanların güvenine ihanet etmekten daha ciddi bir suç düşünmek zor. Dolayısıyla hem laik hem de kiliseyle bağlantılı olanlar dahil çok çeşitli kurumlarda korumakla görevli kişilerin hepsi böyle bir suç durumunda çok daha ağır cezalara çarptırılacak. Teklifimizde bunun yansımasını görebilirsiniz."

KİLİSE, 30 YILDA 400 VAKAYI KABUL ETTİ

Piskoposlar çocuk istismarını örtbas etmekle suçlanırken Başpiskopos Wojciech Polak kurbanlardan özür dilemişti.

Mart ayında Polonya Katolik Kilisesi, son 30 yılda yaklaşık 400 din adamının çocuklara cinsel istismarda bulunduğuna dair açıklama yapmıştı.