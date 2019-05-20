Münih polisinden şampiyonluğu kutlayan Galatasaray taraftarlarına Türkçe mesaj

Şampiyonluk kutlayan Galatasaraylı taraftarları uyaran Münih polisi, yayınladığı Türkçe mesajında "Kutlamak istediğinizi anlıyoruz ama yine de trafik kuralları geçerli, dikkatli olun, kesinlikle meşale yakmayın" dedi.

Spor Toto Süper Lig'de bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, taraftarlarını sokağa döktü.

Euronews'in aktardığına göre, Medipol Başakşehir galibiyetinin ardından Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'da da Galatasaray taraftarları şampiyonluğu kutlamak için sokaklardaydı.

Almanya'nın Münih kentinde, polis sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe açıklama ile hem şampiyonluğu kutladı, hem de sarı kırmızılı taraftarları uyardı.

Münih polisis mesajında "Kutlamak istediğinizi anlıyoruz ama yine de trafik kuralları geçerli, dikkatli olun, kesinlikle meşale yakmayın." ifadelerine yer verdi.

Polisin Türkçe tebrik ve uyarı mesajı sosyal medya kullanıcılarından yoğun ilgi gördü.

Sevgili Galatasaray Taraftarları. Şampiyonlugunuzu tebrik ederiz.

Kutlamak istediğinizi anlıyoruz, ama yinede Trafik kuralları geçerlidir.

Dikatli olun ve kesinlikle Meşale yakmaktan uzak durun. Bu durumda şaka anlamıyoruz. — Polizei München (@PolizeiMuenchen) May 19, 2019

​

​