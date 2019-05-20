İngiltere'de 'milkshake protestoları' sürüyor: Bu kez hedef Brexit Partisi lideri

Geçtiğimiz günlerde İslam karşıtı söylemleri ile tanınan aşırı sağcı protesto grubu İngiliz Savunma Ligi (EDL) kurucusu Tommy Robinson, Avrupa Parlamentosu seçimleri için yürüttüğü kampanya sırasında bir seçmenin içeceğinin hedefi olmuştu.
Robinson’dan günler sonra bu kez hedef Brexit Partisi lideri Nigel Farage oldu. Partisinin etkinliği için Newcastle’a giden Farage, aracından indikten sonra üzerine milkshake fırlatıldı.
#PaulCrowther apparently works in customer service for #Sky.— Best On Twittter (@OneFormerKeeper) 20 Mayıs 2019
Always cool to see blokes in cartoon character tee shirts 🤷🏻♂️🤣 pic.twitter.com/1WUuMUpyJi
The Independent'ta yer alan habere göre, milkshake fırlatılmasının üzerine olay yerinden uzaklaşan Farage, bu esnada korumasını "Tam bir başarısızlık, bir mil öteden tespit etmeniz gerekirdi" ifadeleriyle azarladı.
Brexit Party leader Nigel Farage hit by a 'banana and salted caramel milkshake' thrown by a protester in Newcastle pic.twitter.com/usBtF7VAVe— The Independent (@Independent) 20 Mayıs 2019
Farage'ye milkshake fırlatan ismin ise Throckley bölgesinden 32 yaşındaki Paul Crowther olduğu öğrenildi.
Crowther, aşırı sağcı lidere 5.25 pound değerindeki 'Five Guys' isimli muzlu karamelli milkshake fırlattı.
Paul Crowther, arrested for throwing a £5.25 banana and salted caramel Five Guys milkshake on Nigel Farage, said as he stood in handcuffs: “I was quite looking forward to it, but I think it went on a better purpose.” pic.twitter.com/mMQdEURtzs— Tom Wilkinson (@tommywilkinson) 20 Mayıs 2019
'PİŞMAN DEĞİLİM'
"Şehirde olduğunu bilmiyordum, bunun tek şansım olduğunu düşündüm. Onun gibi insanları protesto etmek bir haktır. Onun bu ülkeye yaydığı ırkçılık, üzerine dökülen milkshake'ten çok daha fazla zarar veriyor. Milkshake iyi bir işe yaradı, pişman değilim, buna değdi."
Elleri kelepçeli bir şekilde hazetecilere açıklamalarda bulunan Crowther'ın daha sonra kamusal alanda saldırı suçundan ötürü gözaltına alındığı öğrenildi.
Farage ise, olayın ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ne yazık ki bazıları kampanyaların imkansız hale geldiği ölçüde radikalleşti" ifadelerini kullandı.
Sadly some remainers have become radicalised, to the extent that normal campaigning is becoming impossible.— Nigel Farage (@Nigel_Farage) 20 Mayıs 2019
For a civilised democracy to work you need the losers consent, politicians not accepting the referendum result have led us to this.
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