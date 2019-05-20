İngiltere'de 'milkshake protestoları' sürüyor: Bu kez hedef Brexit Partisi lideri

İngiltere'de giderek artan 'Milkshake' protestolarının son hedefi Brexit Partisi lideri Nigel Farage oldu. Protestonun ardından hızla olay yerinden ayrılan Farage, korumasını "Tam bir başarısızlık" ifadeleriyle azarladı.

© AFP 2019 / TOLGA AKMEN Aşırı sağcı siyasetçi iki günde ikinci kez milkshake protestosuna uğradı, içecek fırlatan genci darp etti

İngiltere’de Brexit çıkmazı sürerken, siyasetçilere olan öfke de giderek artıyor. Ülkede son dönemde 'milkshake' kullanılarak yapılan protesto gösterileri dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde İslam karşıtı söylemleri ile tanınan aşırı sağcı protesto grubu İngiliz Savunma Ligi (EDL) kurucusu Tommy Robinson, Avrupa Parlamentosu seçimleri için yürüttüğü kampanya sırasında bir seçmenin içeceğinin hedefi olmuştu.

Robinson’dan günler sonra bu kez hedef Brexit Partisi lideri Nigel Farage oldu. Partisinin etkinliği için Newcastle’a giden Farage, aracından indikten sonra üzerine milkshake fırlatıldı.

#PaulCrowther apparently works in customer service for #Sky.



Always cool to see blokes in cartoon character tee shirts 🤷🏻‍♂️🤣 pic.twitter.com/1WUuMUpyJi — Best On Twittter (@OneFormerKeeper) 20 Mayıs 2019

​The Independent'ta yer alan habere göre, milkshake fırlatılmasının üzerine olay yerinden uzaklaşan Farage, bu esnada korumasını "Tam bir başarısızlık, bir mil öteden tespit etmeniz gerekirdi" ifadeleriyle azarladı.

Brexit Party leader Nigel Farage hit by a 'banana and salted caramel milkshake' thrown by a protester in Newcastle pic.twitter.com/usBtF7VAVe — The Independent (@Independent) 20 Mayıs 2019

​Farage'ye milkshake fırlatan ismin ise Throckley bölgesinden 32 yaşındaki Paul Crowther olduğu öğrenildi.

Crowther, aşırı sağcı lidere 5.25 pound değerindeki 'Five Guys' isimli muzlu karamelli milkshake fırlattı.

Paul Crowther, arrested for throwing a £5.25 banana and salted caramel Five Guys milkshake on Nigel Farage, said as he stood in handcuffs: “I was quite looking forward to it, but I think it went on a better purpose.” pic.twitter.com/mMQdEURtzs — Tom Wilkinson (@tommywilkinson) 20 Mayıs 2019

​'PİŞMAN DEĞİLİM'

© REUTERS / Toby Melville İngiliz hükümeti Brexit anlaşmasını haziran ayında oylamaya sunacak

Protestocu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Şehirde olduğunu bilmiyordum, bunun tek şansım olduğunu düşündüm. Onun gibi insanları protesto etmek bir haktır. Onun bu ülkeye yaydığı ırkçılık, üzerine dökülen milkshake'ten çok daha fazla zarar veriyor. Milkshake iyi bir işe yaradı, pişman değilim, buna değdi."

© REUTERS / Scott Heppell Paul Crowther

Elleri kelepçeli bir şekilde hazetecilere açıklamalarda bulunan Crowther'ın daha sonra kamusal alanda saldırı suçundan ötürü gözaltına alındığı öğrenildi.

Farage ise, olayın ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ne yazık ki bazıları kampanyaların imkansız hale geldiği ölçüde radikalleşti" ifadelerini kullandı.