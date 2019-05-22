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14:27 22 Mayıs 2019
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    Berlusconi: Belki de AB, Türkiye'yi yeniden kazanmalı

    © AFP 2019 / Miguel Medina
    Avrupa
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    İtalya'da sağ görüşlü Forza İtalya partisinin lideri ve 26 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aday olan Silvio Berlusconi, "Belki de Avrupa Birliği (AB), Türkiye'yi yeniden kazanmalı" dedi.

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    © REUTERS / Eric Vidal
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    İtalya'da 3 dönem (1994-1995, 2001-2006, 2008-2011) başbakan olarak görev yapan 82 yaşındaki Berlusconi, aday olduğu AP'nin geleceğine ilişkin düşüncelerini İtalyan devlet televizyonu Rai'de yayınlanan "Porta a Porta" programında anlattı. 

    'AB'nin dış politikada çok hatalı hareket ettiğini, ABD yönetiminin yanlış kararları ve ticaret savaşı karşısında güçsüz kaldığını' savunan Berlusconi, dış politika ve savunma konularında AB'nin tek ses olması gerektiğini ifade etti.

    Berlusconi, AB'nin Rusya ile olan ilişkilerini düzeltmesi ve belki de Türkiye'yi yeniden kazanması gerektiğini vurguladı.

    Silvio Berlusconi ayrıca AP seçimlerinde oylarını artırması beklenen aşırı sağ için, "Eğer merkez sağ ile anlaşmazlarsa izole olur ve hiçbir şey yapamazlar" değerlendirmesinde bulundu.

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    Öte yandan, 750 parlamenteri ve bir başkanı olan AP'ye Almanya ve Fransa'nın ardından en fazla parlamenter gönderen üçüncü ülke olarak öne çıkan İtalya'da, AP seçimleri adayları arasından 36'sının mevcut durumda ülkede siyasi görevde bulunması dikkati çekiyor.

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    © AFP 2019 / BULENT KILIC
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    Aralarında aşırı sağcı Lig partisi lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, sağ görüşlü İtalyan Kardeşliği partisi lideri ve milletvekili Giorgia Meloni'nin de olduğu 10 milletvekili, 7 senatör ve 19 bölgesel yönetim üyesi AP seçimlerinde yarışıyor.

    İtalyan yasalarına göre bir kişi hem AP'de hem de İtalya'da siyasi görev alamazken, aday olan söz konusu 36 kişinin gelecek pazar günü yapılacak AP seçimlerini kazanmaları halinde tercih yapmaları gerekiyor. 

    Mevcut durumda İtalya'nın AP'de 73 sandalyesi bulunurken, Brexit'in yürürlüğe girip İngiltere'nin ayrılması halinde bu sayının 76'ya çıkması öngörülüyor.

    Etiketler:
    Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB), Türkiye, Silvio Berlusconi, İtalya
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