AB'den Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'a yeşil ışık

Avrupa Parlamentosu Dışilişkiler Komitesi’nde, AB'ye üyelik sürecindeki Batı Balkan ülkelerinin durumunu değerlendiren Hahn, bölge ülkelerinin üyelik sürecinde olumlu gelişmeler kaydettiğini söyledi.
Hahn, Batı Balkan ülkelerinin gelecekte uzlaşma ve komşuluk ilişkilerini geliştirme noktasında daha fazla çalışması gerektiğini belirterek, bölge ülkelerinde özellikle işsizlik, düşük doğum oranları ve göç gibi konularda önlemler alınması gerektiğinin altını çizdi.
‘YARGI VE ADALET REFORMLARI KONUSUNDA ÖNEMLİ BİR DÖNÜŞÜM GERÇEKLEŞTİRDİLER’
Hahn, AB'ye üyelik yolunda hızla ilerleyen Sırbistan ve Karadağ'ın da hukukun üstünlüğü alanında gelişme kaydetmesi gerektiğini ifade ederek, "Belgrad ile Priştine arasındaki diyalog süreci de sürdürülmeli ve istikrarlı bir ortam oluşmasına katkı sağlanmalı. Sırbistan ve Kosova, provokasyonları görmezden gelmeli. Ayrıca Kosova, Bosna Hersek ve Sırbistan menşeli ürünlere uyguladığı yüzde 100 gümrük vergisini iptal etmeli" değerlendirmesinde bulundu.
‘Aday ülke’ statüsü almayı bekleyen Bosna Hersek'in birçok alanda reform uygulaması gerektiğine dikkati çeken Hahn, geçen yıl ekimde yapılan genel seçimden beri hala hükümetin kurulamadığı Bosna Hersek'in, ilk adım olarak hükümeti kurması gerektiğini sözlerine ekledi.
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