Kayıt
15:32 29 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Brüksel, Avrupa Komisyonu merkezi, AB bayrakları

    AB'den Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'a yeşil ışık

    © REUTERS / Yves Herman
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 14

    Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile katılım müzakerelerinin başlatılması önerisinde bulundu.

    Üsküp'te Makedonya meclisi önünde ülke isminin değiştirilmesi anlaşmasını protesto gösterisi
    © REUTERS / Ognen Teofilovski
    ‘Makedonya, AB ve NATO havucunu reddederek Atlantik'i yenilgiye uğrattı'
    Görev süresi ekim sonunda bitecek olan mevcut AB Komisyonu’nun, 2019 Genişleme Paketi kapsamında Batı Balkan ülkelerine ilişkin raporlar ele alındı.

    Avrupa Parlamentosu Dışilişkiler Komitesi’nde, AB'ye üyelik sürecindeki Batı Balkan ülkelerinin durumunu değerlendiren Hahn, bölge ülkelerinin üyelik sürecinde olumlu gelişmeler kaydettiğini söyledi.

    Hahn, Batı Balkan ülkelerinin gelecekte uzlaşma ve komşuluk ilişkilerini geliştirme noktasında daha fazla çalışması gerektiğini belirterek, bölge ülkelerinde özellikle işsizlik, düşük doğum oranları ve göç gibi konularda önlemler alınması gerektiğinin altını çizdi.

    ‘YARGI VE ADALET REFORMLARI KONUSUNDA ÖNEMLİ BİR DÖNÜŞÜM GERÇEKLEŞTİRDİLER’

    Donald Trump
    © AFP 2019 / Nicholas Kamm
    Trump'tan Kuzey Makedonya için NATO adımı
    Bölge ülkelerinden Arnavutluk'un yargı ve adalet reformları konusunda önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiğini, Kuzey Makedonya'nın da komşusu Yunanistan ile arasındaki isim meselesinin çözümü noktasında tarihi bir anlaşmaya imza attığını aktaran Hahn, "Bu bağlamda, iki ülkeyle de katılım müzakereleri sürecinin bir an önce başlatılmasını öneriyorum" dedi.

    Hahn, AB'ye üyelik yolunda hızla ilerleyen Sırbistan ve Karadağ'ın da hukukun üstünlüğü alanında gelişme kaydetmesi gerektiğini ifade ederek, "Belgrad ile Priştine arasındaki diyalog süreci de sürdürülmeli ve istikrarlı bir ortam oluşmasına katkı sağlanmalı. Sırbistan ve Kosova, provokasyonları görmezden gelmeli. Ayrıca Kosova, Bosna Hersek ve Sırbistan menşeli ürünlere uyguladığı yüzde 100 gümrük vergisini iptal etmeli" değerlendirmesinde bulundu.

    ‘Aday ülke’ statüsü almayı bekleyen Bosna Hersek'in birçok alanda reform uygulaması gerektiğine dikkati çeken Hahn, geçen yıl ekimde yapılan genel seçimden beri hala hükümetin kurulamadığı Bosna Hersek'in, ilk adım olarak hükümeti kurması gerektiğini sözlerine ekledi.

    İlgili konular:

    Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'ya yumurtalı saldırı
    AB, Makedonya ve Arnavutluk ile üyelik müzakerelerini bir yıl erteledi
    AB, Arnavutluk ve Makedonya ile üyelik görüşmeleri için tarih verdi
    Etiketler:
    Bosna Hersek, Kosova, Priştine, Belgrad, Karadağ, Sırbistan, Yunanistan, Balkan, Müzakere, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Johannes Hahn, Avrupa Birliği
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Galatasaray Adası'nın söküm çalışmaları havadan görüntülendi
    Karikatür
    İngiltere Başbakanı May, 7 Haziran'da görevi bırakıyor
    İnfografik
    2018'de dünya askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet