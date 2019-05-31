BM, Kosova’nın Rus görevliyi sınır dışı etmesine tepki gösterdi

Birleşmiş Milletler (BM), Kosova’daki misyonun görevlisi Rusya vatandaşı Mihail Krasnoşekov’un ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmesinin mümkün olmadığını, bu tanımın BM personeli için geçerli olmadığını söyledi.

Kosova, Sırp belediyelerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp darp edilen ve Sırbistan’daki hastaneye kaldırılan BM Kosova Geçici Yönetim Misyonu görevlisi Rus Mihail Krasnoşekov'u 'istenmeyen kişi' ilan etmişti.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, bugünkü basın toplantısında, bu terimin sadece bir ülkede görev yapan başka bir ülkeye ait diplomatlarına uygulandığını hatırlatarak, "BM bir ülke değil. Personeli, Genel Sekreterin yönetiminde görev yaptıkları ülkelerde akredite değil" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Krasnoşekov'un Kosova tarafından gözaltına alınmasını 'çirkin bir eylem' ve provokasyon olarak nitelemişti.

Zaharova, Rusya'nın Kosova'daki BM Misyonu'ndan Krasnoşekov'un durumu hakkında kapsamlı bilgi sunmasını ve Rus diplomatın derhal serbest kalması için azami çabayı göstermesini talep ettiğini vurgulamıştı.

Krasnoşekov'un yaralanarak Mitrovitsa kentindeki bir hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti.