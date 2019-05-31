BM, Kosova’nın Rus görevliyi sınır dışı etmesine tepki gösterdi

Kosova, Sırp belediyelerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp darp edilen ve Sırbistan’daki hastaneye kaldırılan BM Kosova Geçici Yönetim Misyonu görevlisi Rus Mihail Krasnoşekov'u 'istenmeyen kişi' ilan etmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Krasnoşekov'un Kosova tarafından gözaltına alınmasını 'çirkin bir eylem' ve provokasyon olarak nitelemişti.
Zaharova, Rusya'nın Kosova'daki BM Misyonu'ndan Krasnoşekov'un durumu hakkında kapsamlı bilgi sunmasını ve Rus diplomatın derhal serbest kalması için azami çabayı göstermesini talep ettiğini vurgulamıştı.
Krasnoşekov'un yaralanarak Mitrovitsa kentindeki bir hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti.
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