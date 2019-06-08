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13:50 08 Haziran 2019
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    Atina’da inşaatı tamamlanan ilk cami kapılarını açtı

    © AA /
    Avrupa
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    Yunanistan'ın başkenti Atina'da inşa edilen ilk caminin kapıları, Yunan Eğitim ve Din İşleri Bakanı Kostas Gavroglu'nun ziyaretiyle ilk kez açıldı.

    Cami, kuran, cemaat
    © AA /
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    Yunanistan'ın başkenti Atina'da, ülkenin bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana inşa edilen ilk caminin kapıları, Yunan Eğitim ve Din İşleri Bakanı Kostas Gavroglu'nun ziyaretiyle ilk kez açıldı.

    Gavroglu, yapımı tamamlanan ancak henüz bürokratik nedenlerle ibadete açılmayan Atina Camisi'ini ziyaret ederek kentteki Müslüman cemaatinin temsilcileriyle bir araya geldi.

    Ziyaretin ardından konuşan Gavroglu, Bakanlığın sorumluluğunda olacak caminin tamamen Yunan devleti tarafından inşa edildiğini belirterek, "Demokrasi son sözü söyledi ve bu gerçekleşti. Atina en sonunda vatandaşları, göçmenler ve Müslüman ziyaretçileri için bir ibadethaneye sahip oldu" ifadelerini kullandı.

    © AA /
    Yunanistan'ın başkenti Atina'da inşa edilen ilk caminin kapıları, Yunan Eğitim ve Din İşleri Bakanı Kostas Gavroglu'nun ziyaretiyle ilk kez açıldı.

    'İLK NAMAZ EYLÜLDE'

    İnanç hakkının eğitim ve sağlık gibi temel bir hak olduğunu vurgulayan Gavroglu, "Faşist ve ırkçılar ülkenin ufkunu daraltmaya, sadece kendilerinin olduğu bir gelecek kurmaya çalıştılar ama hem Mecliste hem de halk arasında hüsrana uğradılar" diye konuştu.

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    © REUTERS / Murad Sezer
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    Gavroglu, kentteki Müslümanların yaklaşık 12 yıldır açılışı beklediklerine işaret ederek, "Camide ilk namazın eylül ayında kılınmasını ümit ediyoruz" dedi.

    Yunan bakana göre ülkedeki Müslümanların sayısı, ‘Yunan vatandaşları, göçmenler, sığınmacılar ve Yunanistan’ı ziyaret edenler’ dâhil olmak üzere 150 ila 200 bin kişi arasında değişiyor.

    BAZI MÜSLÜMANLAR CAMİDE İLK NAMAZLARINI KILDI

    Gavroglu'nun ziyareti esnasında bazı hükümet yetkililerinin yanı sıra Atina'daki Müslüman cemaatinden temsilciler ve caminin imamı olması beklenen Fas kökenli Yunan vatandaşı Muhammed Zaki de hazır bulundu.

    Gavroglu camiyi gezerek Zaki ve diğer Müslüman vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Ziyareti fırsat bilen bazı Müslümanlar ise camide ilk namazlarını kıldı

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    Ziyaretin hem Yunan hem de uluslararası basın tarafından büyük ilgi görmesi de dikkati çekti.

    Yunan çevik kuvvet ekipleri ziyaret sırasında güvenlik önlemi aldı. Caminin dışında ise ellerinde haç tutan birkaç kişilik bir grup protesto gösterisi yaptı.

    CAMİNİN İNŞASINA 2006'DA KARAR VERİLMİŞTİ

    İnşası büyük oranda iki yıl önce tamamlanan cami, çeşitli bürokratik sebeplerle iki yıldır açılamıyor.

    Votanikos semtinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait atıl bir yerleşkede tamamlanan inşaat, Ağustos 2016'da Meclis tarafından alınan kararın ardından dörtlü bir konsorsiyum tarafından üstlenilmişti.

    Yaklaşık 850 metrekare büyüklüğünde 350 kişi kapasiteli caminin minaresi bulunmuyor. Camide bir çocuk parkı ve fıskiye de yer alıyor. Cami için 887 bin euro bütçe ayrılmıştı.

    Söz konusu caminin yapımına ilk olarak 2006'da karar verilmiş ancak bürokratik süreçlerin uzaması, hukuki engellemeler ve aşırı sağ kesimin tepkileri nedeniyle 10 yılı aşkın süre inşasına başlanamamıştı.

    Caminin yönetimi, Eğitim ve Maliye bakanlıklarından iki devlet görevlisi, iki belediye çalışanı, bir yüksek mahkeme hâkiminin yanı sıra Müslüman cemaatlerden iki temsilcinin bulunduğu yedi üyeli bir kurula devredilecek.

    Etiketler:
    Kostas Gavroglu, cami, Atina, Yunanistan
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