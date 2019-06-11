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13:23 11 Haziran 2019
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    İngiltere- Brexit

    İngiltere'nin yeni lider adayları AB'nin eleştiri süzgecinde: Brüksel'dekiler, İngiliz politikacılardan bıkmış durumda

    © REUTERS / Hannah Mckay
    Avrupa
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    Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, İngiltere’de Theresa May’in Brexit krizi nedeniyle istifa etmesinin ardından liderlik için adaylığını koyan isimlerden Boris Johnson'u 'Trump benzeri' bir figüre benzetirken, Dominic Raab ise 'dezenformasyonla' suçluyor.

    Theresa May
    © REUTERS / TOBY MELVILLE
    İngiltere Başbakanı May parti liderliğini resmen bıraktı
    İngiltere’de Başbakan Theresa May’in 7 Haziran’da gelen istifasının ardından boşalan iktidardaki Muhafazakar Parti liderliği koltuğu için 10 adayın yarışacağı açıklanmıştı. 

    Brüksel ise, '10 Numara'nın yeni sakininin belirleneceği bu yarışı 'şaşkınlık ve öfke' ile takip ediyor. 

    The Guardian'da yer alan habere göre, eski AB Adli Servis Müdürü Jean-Claude Piris, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Brüksel'dekiler, İngiltere'deki politikacıların çıldırmasından bıkmış durumda. İngiliz politikacılar, erteleme kararından sonra (Brexit) tatile çıkmış gibiler" ifadelerini kullandı. 

    'TRUMPIAN FİGÜR'

    AB'ye göre, bahisçilerin favori aday olarak gördükleri Boris Johnson, tartışmalı iddiaları ve bomba söylemleri Brexit 'kabusunda' büyük rol oynayan bir 'Trumpian figür.'

    Johnson, 2008-2016 yıllarında iki dönem Londra Belediye Başkanlığı ve 2016-2018 yıllarında Dışişleri Bakanlığı yaptı.

    İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson
    © REUTERS / Simon Dawson
    'Boris Johnson, Trump ile görüşmeyi reddetti'
    Sert Brexit yanlısı Johnson, ülkenin AB’den ayrılması için yapılan kampanyanın lider figürüydü.

    'JOHNSON FİKRİ BAZI AB LİDERLERİ İÇİN OLDUKÇA İĞRENÇ'

    Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AB içerisinden bir kaynak da, Johnson'un adaylığıyla ilgili olarak "Avrupa Konseyi'ndeki bir Boris Johnson fikri, bazı AB liderleri için muhtemelen oldukça iğrenç. Boris dış politika çevrelerinde bilinir ve kesinlikle saygı gösterilmez. Ayrıca daha fazla genişlemiş 'Trump dünyasının' bir parçası olarak görülüyor ve kimse bunu istemiyor" dedi.

    Avrupa Komisyonu Genel Sekreteri Martin Selmayr da, Johnson'u Marine Le Pen ve Donald Trump ile eşleştirerek, liderliğini 'felaket senaryosu' olarak tanımladı. 

    Öte yandan, çok sayıda AB yöneticisi ise Muhafazakar Parti'nin 'Brexitien' bir başbakan seçmesi beklentisi doğrultusunda anlaşmasız Brexit seçeneğinin güçlendiği görüşünde. 

    AP Belçika milletvekili ve AP'nin Brexit grubu üyesi Philippe Lamberts, "Bana göre, anlaşmasız Brexit oranı yarıdan fazla ve Johnson'un başbakan seçilmesi durumunda bu oran daha da artacak" dedi. 

    'DEZENFORMASYON YAPTIĞI GÖRÜLDÜ'

    10 aday içerisinde favori olarak gösterilen bir diğer isim olan Dominic Raab ise Brüksel açısından AB'nin güvenini kaybetmiş bir isim. Bir AB kaynağı, Raab ile ilgili olarak "Kendi başbakanına karşı çalıştığı ve dezenformasyon yaptığı görüldü" dedi. 

    AB Komisyonu da yakın zaman önce Raab'ı sahte iddialar ortaya atmak ve dezenformasyon yapmakla suçlamıştı. 

    Twitter
    '750 bin AB vatandaşı Brexit sonrasında İngiltere'de kalmak istiyor'
    Raab ise, BBC'de katıldığı bir programda söz konusu iddialara ilişkin yaptığı açıklamada AB'nin suçlamalarının 'İşini yaptığı ve İngiltere'nin çıkarlarını kararlı bir şekilde savunduğunu' gösterdiğini söyledi.

    'ÇOK FARKLI BİR İZLENİMİ VAR'

    Mevcut Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt da güçlü adaylar arasında yer alıyor. Ancak 52 yaşındaki siyasetçi de AB içerisinde 'güvensizlik yaratan' isimler arasında. Bir AB diplomatı tarafından yapılan açıklamada, Hunt için "Şimdi önerdiği şeylerden çok farklı bir izlenimi var" ifadelerini kullandı.

    Muhafazakar Parti liderliği için yarışacak 10 aday ise şu isimlerden oluşuyor:

    Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İçişleri Bakanı Sajid Javid, Sağlık Bakanı Matt Hancock, Çevre Bakanı Michael Gove, Uluslararası Kalkınma Bakanı Rory Stewart, Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Eski Çalışma Bakanı Esther McVey, Eski Brexit Bakanı Dominic Raab, Eski Avam Kamarası Lideri Andrea Leadsom, Eski Grup Başkanvekili Mark Harper.

    Etiketler:
    Jeremy Hunt, Dominic Raab, Boris Johnson, Theresa May, açıklama, Avrupa Konseyi, Brexit, İngiltere, Avrupa Birliği (AB)
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